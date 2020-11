VIDEO Coronavirus/ Iohannis: Masurile - discutate cu experti, cu specialisti; asteptam rezultate peste doua saptamani

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că noile măsuri restrictive care urmează să fie aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 au fost discutate cu specialişti şi se aşteaptă ca acestea să aibă rezultate peste două sau trei săptămâni. "Pandemia, din păcate, este o îngrijorarea din ce în ce mai mare pentru noi. Aţi văzut, cu siguranţă, datele. Din păcate, astăzi am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate şi am prevăzut această situaţie încă de aseară. Împreună cu Guvernul, am decis noi măsuri care au fost bine gândite, măsuri ferme care vor fi aplicate începând de luni, de săptămâna viitoare, măsuri care sunt gândite pentru a încetini semnificativ extinderea pandemiei şi care sunt gândite pentru a încetini efectiv răspândirea virusului la populaţie. Sunt măsuri care, cu siguranţă, vor duce la o încetinire a răspândirii virusului, măsuri care ne afectează pe toţi, dar în astfel de circumstanţe de pandemie trebuie să fim uniţi, noi toţi toţi să fim o echipă, toţi românii să fim o echipă şi, în final, să trecem cu bine peste această pandemie. Multe din măsurile care au fost decise ieri au fost aşteptate de fapt şi pot să vă asigur că au fost discutate cu experţi, cu specialişti şi aşteptăm primele rezultate abia peste două sau trei săptămâni", a afirmat şeful statului, aflat într-o vizită în judeţul Maramureş. El a menţionat că, în ultimele săptămâni, numărul de îmbolnăviri de COVID-19 a crescut rapid. "Asta ne-a arătat că măsurile care au fost luate şi în plan naţional, măsuri bune, şi în plan local, totuşi nu au fost suficiente şi, de aceea, au fost iniţiate şi sunt în curs de a fi decise de Guvern noi măsuri, măsuri mai ferme, măsuri care vor fi aplicate peste tot şi care vor contribui la încetinirea răspândirii pandemiei", a explicat preşedintele Iohannis. Un număr de 10.260 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 38.389 de teste la nivel naţional, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategică. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)