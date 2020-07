VIDEO Coronavirus/Orban: Peste 900 de pacienti au cerut externarea; vidul legislativ poate avea efecte extrem de negative

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi, că peste 900 de pacienţi au cerut externarea şi peste 3.000 diagnosticaţi nu au putut fi internaţi în urma deciziei CCR referitoare la legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, arătând că cele două săptămâni de vid legislativ ar putea avea efecte "extrem de negative". "În urma deciziei Curţii Constituţionale, peste 900 de pacienţi au cerut externarea şi peste 3.000 de români diagnosticaţi nu au fost internaţi pentru tratament în spital. Nu am avut nici posibilitatea legală de a dispune izolarea la domiciliu, tratarea lor în izolare la domiciliu sau într-un alt spaţiu. De asemenea, pentru toate persoanele care au fost infectate în această perioadă, în urma anchetelor epidemiologice, nu am putut dispune măsura izolării persoanelor care au intrat în contact cu persoanele infectate. Aceste două săptămâni în care a existat un vid legislativ pot să aibă efecte extrem de negative asupra răspândirii virusului. Obligaţia noastră este ca, odată intrată în vigoare legea, în mod accelerat să dispunem toate măsurile pe care le avem la dispoziţie din punct de vedere constituţional şi legal pentru a opri răspândirea epidemiei", a susţinut Orban, în debutul şedinţei de Guvern. El a subliniat că, prin intrarea în vigoare a legii carantinării şi izolării, Executivul are "din nou la dispoziţie instrumentele pe care le are la dispoziţie orice Guvern din orice ţară democratică şi care să permită să luptăm eficient contra pandemiei". "Sunt reglementate prin lege măsurile specifice în situaţia epidemiilor, bolilor infectocontagioase şi ne-a revenit dreptul de a putea lua măsuri de protecţie a sănătăţii publice - măsuri de izolare, de carantinare, de tratare a pacienţilor în spitale sau într-un cadru organizat sub supraveghere medicală", a explicat prim-ministrul. Şeful DSU, Raed Arafat, a prezentat hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru modificarea HG privind prelungirea stării de alertă, în condiţiile intrării în vigoare a legii carantinării şi izolării. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)