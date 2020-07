VIDEO Crește tensiunea intre Turcia și Grecia: Ankara reacționeaza dupa ce grecii au incendiat un steag turc și trag clopotele in semn de doliu

Un schimb aprins de replici continua sâmbătă între Turcia şi Grecia pe tema transformării Bazilicii ortodoxe Sfânta Siofia în moschee, la o zi după prima rugăciune musulmană în edificiul bizantin, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Grecia a criticat dur această conversie a Sf. Sofia, un semn al relaţiilor tensinate între cele două ţări.

În ţară au fost trase clopotele în semn de doliu.

”Grecia şi-a arătat încă o dată ostilitatea faţă de islam şi Turcia”, a reacţionat sâmbătă, într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Ministerului turc de Externe.

Ministerul turc condamnă atât criticile Guvernului grec şi membrilor Parlamentului, cât şi incendierea unui steag turc în oraşul grec Salonic.

Mii de turci -inclusiv preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan - s-au adunat vineri la Moscheea Ayasofya - numele turc al fostei Bazilici Sfânta Sofia din Istanbul - la prima rugăciune de vinerea după ce şeful statului turc i-a restabilit statutul de moschee, în urmă cu două săptămâni.

Inaugurată în 537 de către împăratul bizantin Iustinian cel Mare, bazilica bizantină Hagia Sophia (”înţelepciunea divină”) a fost transformată în moschee de otomani în secolul al XV-lea, după care a fost transformată în muzeu de către fondatorul republicii turce Mustafa Kemal Atatürk în 1934, prin decret.

Consiliul de Stat turc a stabilit în urmă cu două săptămâni că acest decret guvernamental este ilegal, ceea ce i-a permis lui Recep Tayyip Erdogan să dea un nou decret prezidenţial prin care a restabilit statul de moschee al edificiului.

