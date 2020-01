VIDEO Culmea ironiei: Zidul lui Donald Trump, de la granița cu Mexicul, a fost luat de vant

Panouri de zid instalate recent la frontiera americană au căzut, la Calexico, în California, fără să provoace pagube, peste arbori de partea mexicană a frontierei, într-o zonă care face parte dintr-un proiect vizând o îmbunătăţire a unor secţiuni ale zidului împotriva imigranţilor, relatează CNN potrivit news.ro.

”Aceste panouri au fost instalate recent pe fundaţii ale căror betoane nu s-a întărit suficient (...). Ele nu puteau, aşadar, să reziste unor rafale de vânt”, a declarat pentru CNN un agent de la serviciul vamal de protecţie a frontierelor, Carlos Pitones, la El Centro în California.

”Din fericire nu au existat pagube şi nici răniţi”, a subliniat el.

Citește și: Nume grele!Fostul șef de cabinet al premierului Adrian Năstase, Remus Truică , așa-zisul prinț Paul Al României, avocatul Robert Roșu și afaceristul Dan Andronic, implicați într-un dosar readus la lumină de DNA

Potrivit Serviului american de meteorologie (National Weather Service, NWS), rafale de vânt au suflat miercuri cu 60 de kilometri pe oră.

Ele au doborât aceste panouri din oţel de nouă metri înălţime, care au căzut peste arbori la Mexicali, de partea mexicană a frontierei.

Serviciul vamal şi de protecţia frontierelor a anunţat că autorităţile de la Mexicali au deviat circulaţia în zona accidentului, iar agenţia americană cooperează cu Guvernul mexican în vederea ridicării zidului la loc cât mai rapid.

”Nu ştim cât timp vor fi suspendate lucrările de reconstruire în zonă, pentru a permite curăţarea”, a precizat Pitones.

Această porţiune a ”zidului” - cum o desemnează Donald Trump şi Guvernul său, face parte din imensul proiect de reabilitare a frontierei cu Mexicul al locatarului Casei Albe.

Miliardarul republican intenţionează să îmbunătăţească instalaţiile pe o lungime de 300 de kilometri, care include această frontieră.

Curtea Supremă americană a autorizat în iulie administraţia Trump să folosească fonduri în valoare de 2,5 miliarde de dolari provenind de la Pentagon în vederea construirii zidului la frontiera cu Mexicul.

Newly installed panels from the US border wall fell over in high winds, landing on trees on the Mexican side of the border. The area is part of an ongoing construction project to improve existing sections of the wall. https://t.co/meIrmdbOnF pic.twitter.com/tRoNqjYyMW