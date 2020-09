VIDEO Cum actioneaza noviciok, substanta cu care ar fi fost otravit Navnalnii: "A fost realizata in laborator, se pare, ca o arma chimica biologica in razboaie"

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea, a explicat, intr-o interventie la postul TV Digi24, ca noviciok, substanta cu care ar fi fost otravit Alexei Navalnii, a fost creata in laborator ca o arma chimica pentru a fi folosita in razboaie. Neurochirugul sustine ca neurotoxina intrerupe legaturile dintre celulele nervoase din creier si astfel se opresc functiile vitale ale organismului, in cele din urma cel supus intoxicatiei murind prin asfixiere.