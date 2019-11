VIDEO Cum s-au cunoscut soții Dancila, in urma cu 36 de ani: 'Am adus-o cu trenul. Și am luat-o cu caruța de la gara'

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, și soțul acesteia, Cristinel, au povestit cum s-au cunoscut în urmă cu 36 de ani. Președintele PSD și-a adus aminte de primele momente în care și-a întâlnit viitorii socrii.

Cristinel Dăncilă a spus că i-a fost frică prima dată, când a dus-o acasă, la părinții lui. "Pentru că era fată de la oraș. Și am adus-o cu trenul. Și am luat-o cu căruța de la gară", a spus soțul Vioricăi Dăncilă.

"Era prima întâlnire cu socrii, era normal să am emoții. Am învățat un lucru: că aceeași dragoste pe care am primit-o de la socrii mei și aceleași aprecieri, trebuie să le transmit mai departe soției fiului meu", a fost replica Vioricăi Dăncilă.