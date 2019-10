VIDEO Dan Barna, lovitura pentru Klaus Iohannis in debutul campaniei electorale

Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a declarat marți că-și va lansa 'viziunea de tara' în Sibiu, fieful electoral al presedintelui in functie, Klaus Iohannis, si a zambit cand a fost intrebat daca alegerea facuta este menita ca o provocare pentru seful statului. Barna isi va lansa programul prezidential cu o zi inainte de startul oficial al campaniei.

„Este o lupta pentru pozitia a doua, sunt foarte optimist ca o sa fiu in turul 2 alaturi de candidatul PNL. De luni o sa incep turneul in tara. Am fost doua saptamani in Diaspora. Vineri la Sibiu imi voi lansa programul de presedinte, viziunea de tara. Toate acestea ma vor duce in turul 2”, a zis Barna, marti, la Parlament.

Intrebat daca este o provocare pentru Klaus Iohannis faptul ca isi lanseaza viziunea de tara la Sibiu, Barna a zis zambind: `Este orasul meu si vreau sa incep campania de acasa. Fiecare ne luam energia de unde ne-am nascut. Este intr-adevar un element simpatic, ca ambii candidati in turul 2 sa fie din Sibiu, e interesant”, a zis Barna.