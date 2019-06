VIDEO Dan Barna raspunde la intrebarea daca va candida la prezidențiale: 'Nu pot sa confirm. Sigur vom avea candidat'

Președintele USR, Dan Barna, a declarat, în emisiunea "Marius Tuca Show", că nu poate confirma dacă va fi prezidențiabilul USR - PLUS, dar în mod sigur va exista un candidat propriu.

Întrebat dacă va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus: "Nu pot să confirm acest lucru. Eu confirm faptul cert că Alianța USR PLUS va avea un candidat cert la alegerile prezidențiale. Am spus de când am fost ales președinte USR că USR va avea candidați la toate ciclurile electorale".

Legat de Klaus Iohannis, Barna a afirmat: "În cele câteva interacțiuni pe care le-am avut de când sunt în politic, e suprinzător un om cu simțul umorului, deși nu pare. La ultima întâlnire, când i-am spus că vom avea candidat și mi-a zis e și firesc. E un om care s-a luptat să apere societatea. E un om care a rămas consecvent pe niște principii și valori".

"Nu i-am spus dl Iohannis că nu îl mai susținem, ci că vom avea candidat propriu. Dl Iohannis ne-a spus și normal, v-a susținut trei sferturi din România. Se referea strict la asta cu candidatura la prezidențiale. Așa istoric nu există nimic. Dacă aici (faptul că suntem ambii din Sibiu – n.r.) ar trebui să înțeleg ceva, nu mă prind. Relația mea cu dl Iohannis este foarte deschisă și onestă", a mai spus liderul USR, la Marius Tuca Show.

