VIDEO Danca: Calendarul alegerilor pentru 6 decembrie - in vigoare, vom analiza motivarea CCR si vom decide

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a declarat miercuri că tot calendarul aferent organizării alegerilor parlamentare pentru data de 6 decembrie este în vigoare, iar Executivul va decide căile de urmat după ce va analiza motivarea Curţii Constituţionale, în care se arată că Legislativul are deplina competenţă de a stabili data scrutinului printr-o lege ordinară sau organică. "Hotărârea de guvern este în vigoare în momentul de faţă şi tot calendarul aferent organizării alegerilor pentru data de 6 decembrie. Am văzut şi noi motivaţia, aşa cum a fost publicată, urmează să facem o analiză asupra acestui conţinut şi să decidem care sunt căile de urmat", a declarat Ionel Dancă într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria. Stabilirea datei alegerilor după expirarea mandatului Parlamentului se face prin lege organică, iar înainte de expirarea mandatului, prin lege ordinară, arată Curtea Constituţională a României în motivarea deciziei prin care a fost respinsă sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis şi a Guvernului asupra Legii privind organizarea alegerilor parlamentare. La finalul lunii septembrie, CCR a respins sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis şi a Guvernului asupra Legii privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)