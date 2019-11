VIDEO Dancila, despre casele din declarația sa de avere: Am avut ghinion

Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a explicat joi intr-o conferinta de presa de unde are cele patru case care figureaza in declaratia sa de avere.

„(Casa din Predeal, n.red.) este din 1999, Nici acum nu e finalizata constructia. Cealalta este intr-un bloc modest in Videle. Una e mostenire de la mama mea care a decedat. Mai este o casa de la tara, a socrilor mei, o casa modesta. Poate am avut ghinion sa nu am sase case pe care sa le iau prin meditatii”, a zis Dancila.