VIDEO Dancila nu o iarta pe Kovesi: 'in fața legii, trebuie sa fim toți egali'

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, marți, la "Gândurile lui Cristoiu" despre Laura Codruța Kovesi și despre faptul că nu a susținut-o pentru șefia Parchetului European.

"Trebuie să sprijinim cetățenii, am vorbit de pensii, salarii, investiții. Însă, în fața legii, trebuie să fim toți egali. Da, am fost împotriva lui Kovesi și îmi mențin poziția. Cât deasupra ei planează anumite acuzații, am considerat că este necesar să lămurească aceste lucruri.

Am luat în calcul un singur aspect: dacă una dintre acuzații ar fi adevărată, ar fi ceva negativ pentru România", a precizat Viorica Dăncilă.