VIDEO De ce a disparut Nicușor Dan din spațiul public, in timpul starii de urgența

Candidatul susținut de PNL la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a explicat marți seară la Digi24 de ce a ales să fie mult mai puțin prezent în spațiul public în timpul stării de urgență.

„Am facut 3 lucruri. Am iesit inainte, am spus ca vine o criza, iata ce trebuie sa faca primaria. In timpul crizei am spus ca nu critic autoritatea locala, mesajul nostru era sa asculti de autoritatea locala si atunci ar fi fost contradictoriu. Am primit multe mesaje de la cetateni si am trimis mesaje catre lumea confuza. Cand a inceput sa se termine, dupa 15 mai am iesit cu toata critica pe care nu am facut-o dar si cu un plan de masuri cu ce-ar trebui sa faca Bucurestiul”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat ce notă le-ar da oficialilor din PNL care au gestionat criza medicală generată de coronavirus, Nicușor Dan a declarat: „In cercul meu de prieteni mai mult de 9 din 10 spuneau ca o sa fie prapad si mai rau decat in Italia si Spania pentru ca e mult mai slaba infrastructura noastra medicala. Nu s-a intamplat pentru ca s-au luat masuri dure chiar daca au fost nepopulare, dar si oamenii au ascultat. Cred ca noi, ca societate, am iesit bine din aceasta criza medicala”.

Citește și: De ce a răbufnit Marcel Ciolacu la Antena 3 .