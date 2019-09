VIDEO Declarațiile care arunca in aer dosarul de la Caracal: O fata povestește cum a fost RAPITA și VIOLATA de Gheorghe Dinca și prietenii lui

Sechestrată, ameninţată cu un cuţit şi violată de Gheorghe Dincă şi de prietenii lui, într-o cameră cu gratii la geamuri. E acuzaţia unei tinere care susţine că a trăit clipe de coşmar, după ce a fost luată, pur şi simplu, de pe stradă de oamenii monstrului din Caracal. Victima lui Dincă a decis să rupă tăcearea! Tânăra şi-a luat inima în dinţi şi povesteşte chiar acum coşmarul prin care a trecut.

Sub protecția anonimatului, noua victimă a lui Gheorghe Dincă a făcut dezvăluiri tulburătoare.

Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul care vizează vinietele se schimbă-Cine va plăti

„Am fost dusă într-o garsonieră și acolo am fost violată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni. Mi-a zis că: „Cuțitul ăsta a fost cumpărat pentru tine!” Nu aveam cum să fug. Aveam 19 ani și am fost agresată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni de-ai lui, care stăteau la piață acolo, în Caracal, la albă neagră, jucau albă neagră. Și am fost amenințată cu cuțitul și am fost dusă într-o garsonieră”, a spus victima lui Dincă la Antena 1.