VIDEO Declarațiile de presa susținute de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la finalul vizitei la Call Center-ul DSP București - Arena Naționala

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut duminică, 29 noiembrie a.c., declarații de presă, la finalul vizitei la Call Center-ul DSP București - Arena Națională.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Bună ziua!

Am vizitat astăzi Call Center-ul instalat aici, în Arena Națională, și pot să vă spun din capul locului că am rămas foarte plăcut impresionat. Câteva sute de voluntari, în total 500 de voluntari, lucrează aici și vin în sprijinul efectiv al activității DSP.

Am găsit acum, în această tură, foarte mulți oameni, și tineri, și în plină putere. Am vorbit cu mulți dintre ei și toți sunt foarte hotărâți să-și continue treaba. Foarte mulți sunt voluntari studenți la Medicină, și am apreciat foarte mult această implicare. Îi felicit și sunt convins că ei vor fi foarte buni medici după ce își termină studiile. Implicarea lor deja este extraordinară. Am găsit și medici rezidenți, și medici școlari, și medici de la DSP.

Lucrurile merg foarte bine în Call Center. Am vrut să știu de la voluntarii de aici cum reacționează oamenii care sunt sunați sau care sună aici pentru informații. Și am constatat că toți voluntarii sunt foarte bine pregătiți. Au o abordare calmă, foarte profesionistă și ei reușesc nu doar să obțină și să dea informații, dar reușesc să îi și calmeze pe oamenii care, sigur, au problemele lor, dacă sunt bolnavi și mai ales dacă sunt infectați cu acest nou virus.

Îi felicit pe toți cei care au inițiat – Prefectura, Primăria Generală și cei care continuă o muncă foarte, foarte complicată aici.

Putem să observăm în ultimele zile – cum am mai spus, dar acum devine din ce în ce mai evident – că măsurile de restricție care au fost luate de Guvern și de autorități încep să dea primele rezultate. Numărul de infectări noi pe zi nu a mai crescut de cel puțin două săptămâni, deci suntem pe un platou.

Însă, din păcate, vedem că spitalele sunt din ce în ce mai aglomerate. Totuși, prea mulți români bolnavi ajung într-o stare gravă sau foarte gravă în spitale.

Medicii noștri, personalul medical, fac minuni, dar haideți să fim solidari! Haideți să fim cu toții solidari cu sutele și miile de voluntari care lucrează, cu miile de medici, personal medical, care lucrează enorm – enorm - pentru a trece România peste această pandemie!

Cred că suntem chiar obligați să fim solidari cu ei și să respectăm normele care sunt impuse, fiindcă, în acest fel, reușim realmente să salvăm vieți și vom reuși, dacă respectăm aceste măsuri, să avem sărbători fără restricții suplimentare. Și cred că toată lumea asta își dorește, să revenim încet, încet, așa cum se poate, la o normalitate, iar ulterior, după ce trecem cu bine și de campania de vaccinare, să terminăm cu această pandemie. Poate reușim până în vara anului viitor să terminăm de tot cu această pandemie. Este un rezultat așteptat de mulți.

Și că veni vorba de campania de vaccinare, ați văzut că ieri Guvernul a aprobat strategia de vaccinare. Ea a fost deja făcută publică. Domnul ministru al Sănătății a început deja să explice public cum vor merge lucrurile. Vor continua aceste explicații publice.

Din media internațională cu siguranță ați aflat că deja sunt efectiv pregătite primele tranșe de vaccin și sperăm la începutul anului viitor să le avem și aici, în România, și să începem cu personalul medical, inclusiv studenții voluntari. Am discutat cu domnul ministru să-i prindem în rândul personalului medical, ca să poată continua munca pe care o fac cu multă dăruire și pentru ca să își poată continua pregătirea, inclusiv la patul bolnavului.

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Domnule Președinte, voiam să vă întreb, după această vizită la Call Center-ul DSP, ce le transmiteți zecilor sau miilor de români care au avut probleme în ultima perioadă cu DSP-urile, de care DSP-urile practic și-au bătut joc de ei, să spunem așa, în contextul în care de multe ori anchetele epidemiologice nu au fost făcute așa cum trebuie. Au fost situații în care oamenii nu au reușit să primească documentele de ieșire din carantină sau de intrare în carantină în timpul necesar. Au fost situații în care DSP-urile nu au răspuns practic la telefon, oamenii au încercat să sune zile în șir și nu au reușit să primească un răspuns. Ce mesaj aveți pentru acești oameni?

Președintele României, Klaus Iohannis: Mesajul pentru acești oameni este că DSP-urile au fost total depășite. Deci, la început și încă unele sunt și acum total depășite, au număr insuficient de personal și de aceea apreciez foarte, foarte mult această activitate, care este o activitate voluntară și vine să completeze practic munca DSP. Este o muncă extrem de solicitantă și toți ne străduim să găsim personal suplimentar, să încurajăm voluntari pentru a face munca DSP-urilor mai eficientă. Evident, au fost și erori, au fost și scăpări, dar noi, Guvernul, autoritățile, lucrăm permanent pentru a veni în sprijinul și a DSP-urilor, și, evident, a celor care suferă de această boală, pentru a îmbunătăți procedurile.

Jurnalist: Înainte de vizita dumneavoastră, voluntarii a fost necesar să fie testați, am înțeles. Dacă ne puteți confirma și să ne explicați de ce a fost necesară această măsură. Și, de asemenea, s-a spus, în spațiul public a apărut informația, că nu vă place să fiți privit în ochi și li s-a transmis voluntarilor să nu vă privească în ochi. Așa este sau nu? Ne puteți comenta?

Președintele României: Acum v-ați uitat în ochii mei și cred că v-ați convins că este - nu știu cum să-i zic - un fake news, o minciună. Dimpotrivă, eu am venit aici să vorbesc cu oamenii despre ce fac ei, să mă uit în ochii lor și să îmi spună ce probleme au și cam asta fac peste tot unde merg. Mă uit în ochii oamenilor și întreb cum lucrează și care sunt problemele lor, iar jurnaliștii cu care mă întâlnesc destul de des cred că au aceeași impresie, că noi de fapt vrem să facem să meargă treaba, ca treaba să meargă ceas, cum am spus odată. Iar despre testări, da, am înțeles că a fost o acțiune de testare voluntară, mulți s-au testat și mi se pare un lucru foarte bun. Cum este o activitate voluntară ceea ce fac ei, cred că, dacă li se pune la dispoziție o testare, tot pe bază voluntară, este un lucru foarte bun. Se simt și ei mai siguri și pot lucra cu mai mult spor.

Jurnalist: Spuneți-mi, vă rog, cine va face vaccinarea? Dacă vor fi medicii militari cei care vor face vaccinarea și dacă și cei aflați la conducerea țării vor intra în prima linie de vaccinare?

Președintele României: În prima linie intră personalul medical, persoanele care au boli despre care știm că agravează această boală provocată de noul coronavirus și personalul esențial. Doar în tranșa a doua intră Administrația Prezidențială, Guvernul și așa mai departe. Eu cred că lucrurile sunt bine gândite în această Strategie. Împreună cu domnul ministru, împreună cu Guvernul, am găsit o echipă tânără, foarte hotărâtă și foarte bine pregătită, care a lucrat la această Strategie de vaccinare, care se va ocupa și de punerea în practică a acestei strategii. Sigur, în principal vor fi medici, și civili, și militari, va fi personalul care sprijină – asistente, surori medicale -, registrator, fiindcă toate aceste acte trebuie înregistrate. Este nevoie de mii de oameni și probabil vom avea nevoie și aici de voluntari. Am discutat chiar cu reprezentantul studenților de la medicină și mi-a spus că da, ei sunt pregătiți să vină să facă voluntariat și în campania de vaccinare, iar ministerul Sănătății va organiza toate aceste lucruri.

Jurnalist: Aș reveni puțin la testarea voluntarilor de la DSP. În baza cărei definiții au fost testați voluntarii. Vă întreb pentru că sunt români care sunt contacți direcți și care nu își pot face această testare gratuită.

Președintele României: Asta cu siguranță o să vă explice foarte bine doamna director de la DSP. Mie îmi place să intru în multe detalii, dar această definiție, ca să nu o greșesc, am să o las pe doamna director să o explice personal.

Jurnalist: Şi aș vrea să vă întreb dacă nu considerați dumneavoastră că ar trebui schimbată totuși definiția de caz, având în vedere că avem o capacitate de testare de 50.000 de teste zilnic și facem doar 30-35.000, tocmai pentru că nu ar fi suficienți oameni care intră în definiția de caz.

Președintele României: Despre definiția de caz am mai discutat și acum câteva zile într-o conferință de presă. Definiția de caz este făcută de specialiștii din Institutul Național de Sănătate Publică, oamenii extrem de bine pregătiți în care eu am absolut toată încrederea și sunt convins că ceea ce fac ei este de cea mai bună calitatea. Deci definiția a fost updatată permanent de INSP și eu sunt convins că, așa cum au definit-o, este foarte bine definită.

Jurnalist: După ce se va termina prima etapă de vaccinare, când practic preconizați că va începe vaccinarea populației? În cât timp?

Președintele României: Am discutat aceste chestiuni în câteva întâlniri de tip videoconferință la Consiliu, și cei din Comisie care se ocupă de relația directă cu producătorii de vaccin mi-au spus că este destul de probabil ca primele tranșe de vaccin să vină la începutul anului viitor. Va continua livrarea tranșelor până vor fi toate livrate, însă vaccinare în masă, deci a populației care nu este nici în prima linie, nici cu comorbidități, nici cu sensibilități se va produce probabil în primăvară. Deci putem să ne gândim că undeva la începutul anului –ianuarie, februarie - în cea mai bună variantă, - încă o dată, în cea mai bună variantă. Încă nu există niciun vaccin aprobat, dar se pare că este aproape. Va începe cu personalul medical, se va merge mai departe în tranșe și poate până la sfârșitul primăverii să terminăm prima rundă de vaccinare și pentru toată lumea.

Jurnalist: Suntem în plină minivacanță, foarte mulți români au plecat la munte sau în alte zone. Mai sunt cel puțin două zile de distracție pentru unii, ce mesaj le transmiteți?

Președintele României: Mesajul meu pentru toți românii este același: să respecte măsurile, să respecte portul măștii, distanța, igiena, și dacă se distrează, să o facă, dar să respecte cu strictețe aceste măsuri. Să evite total aglomerările, să evite apropierea fizică de persoane pe care nu le cunosc și nu știu din ce mediu vin. Cred că este o minivacanță în condiții foarte speciale. Cu cât mai bine respectăm, acum, aceste măsuri, cu atât mai bine vom trece peste această pandemie și cred că este lucrul pe care și-l doresc absolut toți. Nimeni, absolut nimeni, nu cred că își dorește să ajungă la spital. Nici noi nu dorim ca oamenii să ajungă la spital. Este simplu, respectați măsurile care sunt în vigoare!

Jurnalist: Avocatul Poporului a cerut un punct de vedere ministerelor Educației și Sănătății, în urmă cu câteva zile, referitor la decizia închiderii școlilor în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă orele în clasă efectiv. Susține Avocatul Poporului că avem de a face cu doi ani pierduți pentru o generație. Sunteți de acord cu această afirmație?

Președintele României: Nu, nu sunt de acord cu această afirmație, dar cert este că elevii și părinții pierd mult prin faptul că nu se pot desfășura orele, fizic, la clasă. Însă, aceste recomandări trebuie citite până la capăt. Sigur, recomandările sunt să meargă elevii la școală atunci când pot fi asigurate măsurile care îi țin în siguranță. Deci, atunci când este posibil să meargă în condiții de siguranță. În condițiile la care la noi în țară rata de infectare este foarte mare, aceste condiții nu pot fi nici create, nici garantate. Și, pentru a proteja și copiii și familiile lor din păcate este necesar să se facă învățământ online. Cu cât mai bine respectăm noi toți măsurile, cu atât mai repede copiii se pot întoarce la școală. Este o ecuație destul de simplă, ușor de înțeles. Știu că nu este întotdeauna ușor de respectat, dar vă garantez, merită!

Vă mulțumesc tuturor! Vă doresc o duminică plăcută și tuturor multă sănătate! (presidency.ro)