VIDEO Denunțatorul șefului UNIFARM: Dupa ce am avertizat ca e corupt, Ministerul Sanatații a cumparat marfa in continuare

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, denunțătorul directorului Unifarm, a acuzat marți, în plenul Camerei Deputaților, că Adrian Ionel a fost „ținut în brațe” de liberali.

„In 11 mai am spus de la aceasta tribuna ca acest domn nu ar trebui pus nici macar bisnitar la un bazar. Am spus ca am informatii ca acest domn a vandut catre spitale masti neconforme ca fiind FPP2, a vandut spitalelor masti pentru zugravi cu 29 de lei/bucata mintind in facturi, fara certificat de conformitate. DNA m-a chemat martor a doua zi, am dat date. Cine l-a tinut in functie pe acest domn? Vom afla. L-a tinut in brate PNL (...) Dupa ce am avertizat ca acest individ e corupt, Ministerul Sănatatii a cumparat marfa de la UIFARM si a distribuit-o inclusiv in spitalele din Moldova”, a declarat USR-istul.

El a spus că pe lângă șeful Unifarm mai dă și alt nume: „Petrică Șușca, manager la spitalul județean Cluj, menținut în funcție de actualul guvern chiar dacă sunt rapoarte privind neregulile facute in spital”.

