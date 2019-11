VIDEO Deputat PSD anunța 'enclava straina in Romania' daca iese Iohannis președinte: In poporul roman sunt mai multi Vasili, Gheorghi si Ioni decat Ludovici

Deputatul PSD Călin Matei a declarat joi, într-o conferință de presă, în prezența vicepreședintelui PSD Gabriel Zetea și a fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, că sub conducerea lui Klaus Iohannis se face separare în țară între cei pe care îi cheamă Vasile, Ion, Gheorghe, și cei pe care ii cheamă Hellvig, Kovesi, Orban și că un nou mandat al lui Iohannis va forma „o enclavă străină” în România.

„(Klaus Iohannis) a ajuns sa faca separare in tara intre cei pe care ii cheama Vasile, Ion, Gheorghe. Nu toti pot fi Eduard, nu toti pot fi Hellvig, nu toti pot fi Kovesi, nu toti pot fi Orban, nu toti pot fi Ludovic. Haideti sa fie, din cand in cand, si cate un roman la conducerea tarii. Aici as vrea sa atrag foarte bine atentia ca este suficient ca au puterea executiva, daca le mai dam si presedintia, stimati romani, o sa avem o enclava straina in Romania. Si nu consider ca e normal. Sunt convins ca poporul roman va gandi cu capul pentru ca in poporul roman sunt mai multi Vasili, Gheorghi si Ioni decat Ludovici, sunt convins de asta (...) Sa dea Dumnezeu ca acest impostor sa fie foarte bine citit de poporul roman, pana duminica”, a declarat deputatul PSD.