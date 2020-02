VIDEO Deputat USR: Masoni incearca sa vanda Ministerul Sanatații roboți cu raze ultraviolete anti-coronavirus

Un deputat USR a atenționat marți, într-o declarație de presă la Parlament, că la Ministerul Sănătății au început să apară „pseudo-masoni” care încearcă să vândă „roboti cu raze ultraviolete” care ar preveni coronavirusul.

„Au inceput sa vina pe la minister niste persoane care prezinta tot felul de roboti cu raze ultraviolete, au inceput ca in cazul gripei aviare folosindu-se de acest moment de criza sa apara tot felul de speculanti, tot felul de pseudo-masoni care-si arata insignele. Avertizez public, Ministerul Sanatatii sa opreasca de la poarta aceste persoane care au venit si care prezinta aparatura de sute de mii de euro si propun in pliantele de promovare inclusiv sursa de finantare. Ii rog foarte mult pe speculanti sa nu-si bata joc de situatia in care ne aflam acum”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.