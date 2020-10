VIDEO Descoperirea cercetatorilor despre cum a aparut un lant de vulcani din Pacific

Oamenii de ştiinţă au reconstituit destinul unei plăci tectonice ce s-a scufundat în urmă cu foarte mult timp în oceanul de magmă de sub scoarţa terestră şi a dat naştere unui lanţ vulcanic în Oceanul Pacific în urmă cu peste 60 de milioane de ani, transmite joi Live Science care citează un studiu publicat în jurnalul ştiinţific GSA Bulletin.

Placa tectonică, denumită "Resurrection", a reprezentat o lungă perioadă de timp un subiect de controverse în rândul geologilor, unii dintre aceştia fiind convinşi că nu a existat niciodată. Însă, aplicând o nouă metodă computerizată de reconstrucţie a dinamicii plăcilor tectonice, cercetători de la Universitatea din Houston au reuşit să identifice marginea acestei plăci tectonice de-a lungul unui vechi lanţ vulcanic, ceea ce sugerează că această placă făcea parte odinioară din crusta terestră şi se afla în regiunea globului în care în prezent se află nordul Canadei, scrie agerpres.ro.

"Vulcanii se formează la marginea plăcilor tectonice şi cu cât sunt mai multe plăci tectonice active, cu atât vor fi şi mai mulţi vulcani", explică Jonny Wu, geolog la Universitatea din Houston. "Vulcanii sunt, de asemenea, şi vectori ai schimbărilor climatice. Astfel, atunci când încerci să modelezi Pământul şi să înţelegi modul în care s-a schimbat clima de-a lungul istoriei planetei... trebuie să afli cât de mulţi vulcani activi au existat la un moment dat pe glob".

Jonny Wu şi colegul său alături de care a realizat acest studiu, Spencer Fuston, au folosit un model computerizat al crustei terestre pentru a observa dinamica plăcilor tectonice încă de la începutul Cenozoicului, era geologică ce a început acum 66 de milioane de ani. Geofizicienii ştiau deja că în acea perioadă existau cel puţin două plăci tectonice active în Pacific, Kula şi Farallon.

Iar pentru că în prezent există importante depozite de magmă la est de fostele locaţii ale celor două plăci, în regiunile Alaska şi Washington, unii geofizicieni au susţinut că mai exista probabil o piesă necunoscută a acestui puzzle tectonic - o placă tectonică ipotetică pe care au denumit-o "Resurrection". Depozitele de magmă de sub statele Alaska şi Washington ar proveni din activitatea vulcanică de la marginea plăcii "Resurrection".

Toate aceste plăci s-au scufundat de mult sub crusta terestră în cadrul procesului normal de subducţie. Wu şi Fuston au apelat la un model computerizat de reconstrucţie pentru a observa cum s-a derulat acest proces de subducţie şi au ajuns la concluzia că, într-adevăr, placa "Resurrection" este piesa lipsă a acestui puzzle din care mai făceau parte şi plăcile tectonice Kula şi Farallon.

"Atunci când am readus la suprafaţă şi am reconstituit vechea placă tectonică 'Ressurection', am putut observa că marginile sale corespund perfect vechilor lanţuri vulcanice din Washington şi Alaska, oferindu-ne legătura de care aveam nevoie între vechiul Pacific şi istoria geologică a Americii de Nord", a mai declarat Jonny Wu.