VIDEO - Dezastru in aer: Doua avioane s-au prabușit in Germania. Unul dintre piloți a murit

Două avioane de vânătoare de tip Eurofighter aparţinând armatei germane s-au prăbuşit, după ce au intrat în coliziune, în zbor, în nordul ţării, a anunţat Bundeswehr, relatează AFP, conform news.ro.

”Cei doi piloţi au reuşit să se catapulteze” înainte ca avioanele să cadă la sol, a precizat luni un purtător de cuvânt al celui de-al 73-lea Escadron Steinhoff. Unul dintre poliţi a fost găsit în viaţă, iar celălalt era căutat.

Cele două avoane s-au atins în zbor, luni după-amiaza, după care s-au prăbuşit în apropiere de Lacul Müritz, în landul Mecklemburg-Pomerania Occidentală.

Într-o înregistrare video difuzată de presa locală apar două coloane de fum într-o zonă împădurită, la câţiva kilometri distanţă.

Cele două avioane aparţineau Escadronului 73, cu baza la Laage, în apropiere de Rostock. Escadronul este însărcinat cu formarea de piloţi.

Eurofighter, introdus în serviciu în 2004, este un avion de vânătoare bireactor, construit de Germania, Regatul Unit, Spania şi Italia.

