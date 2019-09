VIDEO Dialog HALUCINANT la TV dupa plangerea la DNA impotriva foștilor miniștri de la Sanatate. Cresc tensiunile dintre USR și PLUS

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA o plângere penală împotriva a patru miniștri ai Sănătății - Cseke Attila, Eugen Nicolăescu, Nicolae Bănicioiu și Vlad Voiculescu pe care i-a acuzat de abuz în serviciu. Situația este șocantă în condițiile în care Vlad Voiculescu este membru al PLUS și cele două partide sunt parte a unei alianțe.

Potrivit plângerii lui Ungureanu, obţinutătransplantului-intr-plangere-depusa-dna-emanuel-ungureanu.htm" target="_blank"> de Hotnews, Vlad Voiculescu este acuzat de abuz în serviciu pentru că a semnat Ordinul nr. 931/2016 din 5 august 2016, ordin care prevede că Serviciul de ambulanţă Bucureşti - Ilfov este desemnat din nou ca unitate care „realizează coordonarea activităţilor de transplant”, dar a fost eliminată sintagma „la nivel national”.

„Prin Ordinul nr. 931/2016 din 5 august 2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, Serviciul de ambulanţă Bucureşti - Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov este desemnat din nou ca unitate care 'realizează coordonarea activităţilor de transplant' dar a fost eliminată sintagma 'la nivel national'.

Comisia de control constată faptul că, delegarea coordonării activităților de transplant la nivel național de la Agenția Națională de Transplant la Serviciul de ambulanţă Bucureşti - Ilfov s-a făcut prin ordine de ministru, succesiv, cu încălcarea prevederilor legale. Conform O.G. 79/2004, Art. 1 (2), lit.b, unul dintre scopurile pentru care a fost înființată Agenția Națională de Transplant este 'coordonarea activităţii de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare şi transport pentru transplantul de ţesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României' or tocmai acest scop nu a mai fost îndeplinit după delegarea lui la Serviciul de ambulanţă Bucureşti - Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov.

Legislație încălcată: Legea 95/2006, O.G. 79/2004”, se arată în plângerea lui Ungureanu.

Ulterior, Ungureanu a intrat în direct la B1 TV pentru a face clarificări:

Emanuel Ungureanu: Plângerea penală pe care am depus-o la DNA este continuarea unor plângeri pe care le-am mai depus împotriva unor funcționari din Agenția Națională de Transplant. Atenție la textul plângerii!

Răzvan Zamfir: Deci, nu are treabă și cu miniștri ai Sănătății?

Emanuel Ungureanu: Nicio treabă! [...] Plângerea mea se referă la funcționari din cadrul acestei Agenții care și-au dat unul altuia contracte.

Răzvan Zamfir: Dar, dumneavoastră vizați în plângere niște ordine de ministru?

Emanuel Ungureanu: Nu, eu vizez pe cei care trimit într-un lanț ministerial, unde există un departament juridic și un departament care inițiază.

Răzvan Zamfir: Am înțeles. Cine avizează și inițiază?

Emanuel Ungureanu: Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, este singurul ministru care în 2016...

Răzvan Zamfir: Da, domnule, nu ne interesează...

Emanuel Ungureanu: A fost singurul ministru, care cot la cot cu mine, a denunțat faptele de corupție din Agenția Națională de Transplant.

Răzvan Zamfir: Asta am înțeles. Dar nu vreți să vă certați cu Vlad Voiculescu, partenerul de alianță?

Emanuel Ungureanu: Dar nu este vorba de partener de alianță...

Răzvan Zamfir: Atunci lăsați-mă să vorbesc și să vă citesc din textul dumneavoastră depus la DNA: Abuz în serviciu împotriva persoanelor din cadrul Ministerului Sănătății, care au inițiat și avizat ordinele de ministru pe care s-a delegat coordonarea...

Emanuel Ungureanu: Da, este vorba despre șefii unor departamente...

Răzvan Zamfir: Pai, de ce? Adică ordinul de ministru, avem o problemă cu cel care l-a inițiat, cu cel care l-a avizat, dar nu cu ministrul al cărui ordine este. Asta nu înțeleg!

Emanuel Ungureanu: Deci, eu vă spun foarte clar care este sensul plângerii mele penale...titluri puteți să puneți cum vreți. Problema nu este acel ordin de ministru. Problema sunt cei 10 ani de zile....

Radu Buzăianu: Nu reușim să ne înțelegem cu dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți ce aveți în minte și noi vă spunem ce aveți în plângere. [...]

Emanuel Ungureanu: Vă spun că este o plângere legată strict de niște funcționari pentru că există un lanț...

Răzvan Zamfir: Și în acel lanț nu există și ministrul?

Emanuel Ungureanu: În lanțul acela sunt persoane pe care le-am spus cu nume și prenume...

Răzvan Zamfir: De ce nu este și ministrul în acel lanț de vinovăție? Domnul Ungureanu, vă faceți rău singur! Se uită telespectatorii și vor crede că sunteți pe mână cu toți acești miniștri ai Sănătății!

Emanuel Ungureanu: Eu spun că nu îmi fac rău deloc singur.

Răzvan Zamfir: Păi, nu răspundeți la o întrebare simplă! De ce nu e și ministrul în acest lanț al vinovăției?

Emanuel Ungureanu: Eu vă spun că în acest lanț, cel care a încercat să facă bine este Vlad Voiculescu.

Radu Buzăianu: Lăsați-l pe Voiculescu! [...]

Răzvan Zamfir: Gata, domnule, am înțeles! Și Eugen Nicolăescu e la fel de bun? Și Cseke Atilla?

Emanuel Ungureanu: V-am spus că în acest lanț, Vlad Voiculescu este cel care...

Radu Buzăianu: Alo! Lăsați-l pe Voiculescu! Calmați-vă! Nu e de râs. Dumneavoastră urmăriți ce vă spunem noi?

Între timp, Răzvan Zamfir a părăsit platoul B1 TV.

Emanuel Ungureanu: Eu sunt foarte calm. Nu râd. Mi-ați spus să mă calmez. V-am spus factual că lupt cu această mafie din 2011 când am depus aceste plângeri la DIICOT și DNA, vă spun că în 2016 când Vlad Voiculescu era ministru a fost singurul deschis să trimită corpul de control....

Răzvan Zamfir: Haideți că am revenit. Am băut o gură de apă. Mai încercăm o dată. Am înțeles ce ați spus despre Vlad Voiculescu, dar explicați, vă rog, de ce ministrul, nu Vlad Voiculescu, ci oricare în afară de el, nu face parte din lanțul de vinovăție în cazul emiterii unui ordin de ministru?

Cei doi moderatori au izbucnit în răsete.

Emanuel Ungureanu: Eu nu sunt nici Mahalda, nu pot să presupun la ce vă referiți în general!

Răzvan Zamfir: Vă spun eu la ce mă refer!! În particular, nu în general! La abuz în serviciu împotriva persoanelor din cadrul Ministerului Sănătății, care a inițiat și avizat ordin de ministru prin care s-a delegat ....

Emanuel Ungureanu: Exact! Este doamna...

Răzvan Zamfir: Tăiați-i microfonul domnului Emanuel Ungureanu că fac o criză de nervi! Domnule Ungureanu, la dumneavoastră la partid cum comunicați cu acei oameni? Pentru ca nu îi lăsați să își termine propozițiile!

Emanuel Ungureanu: Vă las ca să vă țineți showul!

Răzvan Zamfir: Nu e niciun show! Dumneavoastră nu explicați de ce nu e vizat și ministrul când toată lumea e vizată și vinovată!

Răzvan Zamfir: Vă spun eu de ce! Pentru că dacă i-ați fi incriminat pe Ceske Atilla, pe Eugen Nicolăescu, ați fi trebuit să îl incriminați și pe Vlad Voiculescu! Și nu puteți! Lăsați-ne! Pentru că de data asta ne-ați supărat urât de tot!