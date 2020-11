VIDEO - Donald Trump, injurat și huiduit la intoarcerea la Casa Alba

Preşedintele american Donald Trump, care juca golf în Virginia în momentul anunţului presei conform căruia alegerile au fost câştigate de Joe Biden, a fost întâmpinat cu huiduieli şi cu semne obscene de mulţime, la revenirea la Casa Albă.

Potrivit AP, coloana oficială s-a deplasat pe străzile din Washington în mare parte golite pentru trecerea sa, însă în apropierea Casei Albe mulţimea strânsă pentru a sărbători victoria lui Biden l-a întâmpinat pe Trump cu huiduieli şi cu semne obscene. În plus, el a fost înjurat de mulţime, care a şi scandat: “Loser, loser, loser”.

Preşedintele Statelor Unite a petrecut puţin peste patru ore la clubul său din Sterling, statul Virginia, unde a fost văzut pe terenul de golf.



Donald Trump îşi încheie mandatul de preşedinte pe 20 ianuarie 2021.

Donald Trump is going to be greeted with raised middle fingers everywhere he goes for the rest of his life.



This includes time incarcerated. https://t.co/tgf6ZrKPu2