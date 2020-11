VIDEO Drumul Expres Craiova - Pitesti ar putea fi finalizat inainte de termen. "Podul peste Olt este spectaculos"

Lucrarile la Drumul Expres DX12 Craiova - Pitesti avanseaza in ritm sustinut, in special pe Tronsonul 2 de circa 40 de km pe care lucreaza asocierea romaneasca de companii condusa de UMB. Progresul fizic este undeva la circa 63%, anunta Asociatia Construim Romania, care a publicat un video din drona cu intreg tronsonul. Premierul Orban, in vizita pe santier, deja vorbeste de o finalizare inainte de termen: "Deja pe 70 la suta se va ajunge in situatia de a se putea turna asfalt. Podul peste Olt, ...