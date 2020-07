VIDEO Dupa ce s-a vindecat de COVID-19, președintele Braziliei spune ca are 'mucegai in plamani': Soția sa este și ea infectata

Preşedintele brazilian, Jair Bolsonaro, afirmă că se simte slăbit şi că ar avea ”mucegai în plămâni” după ce a stat săptămâni la izolare în urma contractării noului coronavirus, relatează CNN.

”Tocmai am făcut un examen de sânge. Am fost un pic slăbit ieri (miercuri). Au găsit un pic de infecţie. Iau antibiotice, acum. Probabil că din cauza celor 20 de zile în casă luăm alte lucruri. Eu am luat mucegai, mucegai în plămâni. Asta trebuie să fie”, a declarat joi Bolsonaro în prima sa transmisie pe Facebook live din timpul convalescenţei sale de covid-19.

Preşedintele a stat apoape 20 de zile în semi-izolare, după ce a fost testat pozitiv cu covid-19 la 7 iulie şi ulterior. La 25 iulie a anunţat pe Twitter că a fost testat negativ.

Soţia sa, Michelle Bolsonaro, a fost de asemenea testată pozitiv cu covid-19, a anunţat preşedinţia., scrie news.ro.

Prima Doamnă braziliană, care a fost văzută ultima oară în public miercuri după-amiaza, la un eveniment oficial la Brasilia, împreună cu soţul său, ”are o stare de sănătate bună şi va urma toate protocoalele stabilite”, se arată în comunicat.

”Prima Doamnă este însoţită de echipa medicală a preşedinţiei republicii”, precizează preşedinţia.

Bolsonaro i-a mulţumit în transmisia sa live lui Dumnezu şi hidroxiclorochinei pentru însănătoşire.

”M-am vindecat de covid. Am anticorpi, fără probleme. În cazul meu, îi mulţumesc întâi lui Dumnezeu şi în al doilea rând medicaţiei prescrise de doctorul prezidenţial: hidroxiclorochina”, a declarat liderul extremei drepte.

”A doua zi era deja OK. Dacă a fost o coincidenţă sau nu, nu ştiu. Dar funcţionează”, a adăugat preşedintele.

Mai multe studii au arătat că acest medicament - lăudat de asemenea de preţedintele american Donald Trump - este ineficient împotriva covid-19 şi chiar periculos.

Brazilia este a doua cea mai afectată ţară de covid-19, după Statele Unite. Însă Bolsonaro a minimalizat virusul timp de luni de zile şi apare adesea în public şi la adunări fără să poarte mască de protecţie, iar uneori îşi îmbrăţişează susţinătorii.

Bolsonaro a apărut călare pe un cal, joi, într-o vizită în statul Piaui, unde a fost întâmpinat de susţinători, unii fără.

Într-o înregistrare video postată pe pagina oficială de Facebook, el apare călare pe un cal, care i-a fost dat la sosire pe Aeroportul Sao Raimundo Notato. El a purtat iniţial o mască, pe care şi-a scos-o când s-a întâlnit cu susţinători.

Vizita viza o îmbunătăţire a relaţiilor politice ale lui Bolsonaro cu autorităţile regionale şi inaugurarea unui sistem de alimentare cu apă la Campo Alegre de Lourdes, o localitate în statul Bahia (nord-est), o regiune dur afectată de secetă.

