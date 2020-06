VIDEO Dupa decizia CCR, PSD se ofera sa 'scoata castanele din foc': Promite ca va vota un proiect al Guvernului privitor la carantina

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat joi că decizia CCR prin care a fost admisă sesizarea Avocatului Poporului asupra unor prevederi referitoare la instituirea carantinei demonstrează aroganţa Guvernului Orban. Cu toate acestea, Cazanciuc, a cerut Guvernului să vină în Parlament cu un proiect de lege, astfel încât carantinarea şi internarea obligatorie să se poată face în continuare.

"Decizia de azi a CCR demonstrează încă o dată aroganţa Guvernului Orbam. Dacă românii au fost precauţi în faţa virusului, Guvernul PNL a fost de-a dreptul iresponsabil, ca să nu-l citez pe preşedintele Klaus Iohannis într-o declaraţie mai puţin inspirată făcută recent. Măsurile luate pe picior, cu încălcarea flagrantă a Constituţiei, au condus la situaţia de astăzi. Au fost avertizaţi public de către toţi specialiştii în drept. Nu le-a păsat. astăzi Curtea le-a spus foarte clar că restrângerea de drepturi sau libertăţi nu se poate face decât prin lege. Au chinuit persoanele asimptomatice săptămâni în şir, ţinându-le în spital, în vreme ce bolnavii cronici au fost lipsiţi de tratamentul necesar. Au instituit carantina prin ordin de ministru, când ştiau forte clar că trebuia prin lege. Responsabilitatea a fost de la început a Guvernului. Măcar în al 12-lea ceas ar fi trebuit să lase atacurile la adresa instituţiilor fundamentale ale statului, la adresa adversarilor politici, să nu arunce vina pe români şi să facă ceea ce trebuia să facă de la început. Din cauza aroganţei şi a îngâmfării Guvernului Orban, sistemul judiciar va avea cu siguranţă foarte mult de suferit. Va urma un val de plângeri din partea celor care au suferit asemenea restrângeri prin ordin de ministru. Este de datoria Guvernului să repare de îndată acest abuz. Tot ce au de făcut în momentul de faţă este să vină cu un proiect de lege, prin care să se reglementeze clar condiţiile de carantinare, izolare şi internare obligatorie. Noi Parlamentul, am spus deja, vom lucra în sesiune extraordinară", a declarat Cazanciuc.

Întrebat dacă Parlament ar putea adopta o asemenea lege şi în lipsa unui proiect iniţiat de Guvern, Cazanciuc a răspuns: "Guvernul are această obligaţie, pentru că are datele despre situaţia epidemiologică şi poate să spună dacă este nevoie de restrângerea unor drepturi. Noi am spus că în Parlament vom analiza şi o eventuală modificare a Legii 55, astfel încât să fie clare anumite dispoziţii. "

Dispoziţii ale articolului 25 alineatul 2 teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi din OUG 11/2020 referitoare la unele măsuri aferente instituirii carantinei "nu întrunesc cerinţele de claritate şi previzibilitate a legii şi afectează drepturi şi libertăţi fundamentale", a stabilit, joi, Curtea Constituţională a României.



Curtea a luat în discuţie, joi, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 25 alineatul (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale articolului 8 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.