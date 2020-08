VIDEO Șeful diplomației americane a facut o vizita 'istorica' in Sudan: incearca sa convinga alte tari arabe sa-si normalizeze relatiile cu Israelul

Mike Pompeo se află marţi în Sudan, în cadrul primei vizite din ultimii 15 ani a unui şef al diplomaţiei americane, în a doua zi a unui turneu regional vizând că convingă alte ţări arabe să-şi normalizeze relaţiile cu Israelul, urmând exemplul Emiratelor Arabe Unite (EAU), relatează AFP, potrivit News.ro.

Pomeo a sosit în Sudan direct din Israel - o premieră istorică, întrucât cele două ţări se află în continuare în război.

El urma să fieprimit de premierul Abdallah Hamdok şi de generalul Abdel Fattah al-Burhane, preşedintele Consiliului Suveran care conduce ţara, ”pentru a-şi exprima susţinerea faţă de o aprofundare a relaţiilor între Israel şi Sudan”, a anunţat Departamentul de Stat.

Israelul şi Sudanul nu întreţin relaţii diplomatice, iar avionul lui Pompeo este ”primul zbor direct oficial” între oraşele Khartoum şi Tel Aviv, potrivit unor oficiali americani.

Un oficial israelian i-a spus la plecare, pe Aeroportul Ben Gourion din Tel Aviv, că ”faceţi acum un zbor istoric”.

Şeful diplomaţiei americane s-a întâlnit luni, în prima zi a turneului său în Orientul Mijlociu, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi cu omologul său britanic Dominic Raab.

După acordul de normalizare a relaţiilor EAU cu Israelul de la 13 august, Pompeo încearcă să convingă alte ţări arabe să se apropie de statul evreu.

În urma unei întâlniri cu generalul sudanez Abdel Fattah al-Burhane, în februarie, în Uganda, Netanyahu a anunţat că au convenit ”să înceapă o cooperare care va normaliza relaţiile între cele două ţări”.

Însă Guvernul sudanez a dezminţit ulterior că s-a abordat problema ”normalizării”.

Autorităţile sudaneze au creat confuzie săptămâna trecută, prin declaraţii contradictorii despre existenţa unor contacte cu Israelul în vederea unei normalizări a relaţiilor între cele două ţări.

Un purtător de cuvânt al Ministerului sudanez de Externe a salutat decizia EAU şi a declarat că nu există vreun ”motiv al continuării ostilităţii între Sudan şi Israel”, dezvăluind contacte directe între cele două ţări. Aceste declaraţii au fost aclamate imediat de o parte a clasei politice israeliene.

Însă, la câteva ore după aceste declaraţii, ministrul sudanez de Externe Omar Qamareddin şi-a mustrat purtătorul de cuvânt şi a anunţat că ”problema relaţiilor cu israelienii nu a fost discutată niciodată de către Guvernul sudanez”.

După Războiul de Şase Zile, în care Israelul a cucerit în 1967 Cisiordania şi Ierualimul de Est, marea majoritate a liderilor arabi s-a reunit la Khartoum şi a adoptat Rezoluţia Celor ”Trei Nu” - ”nu” păcii cu Israelul, ”nu” recumoaşterii Israelului şi ”nu” negocierilor cu statul evreu.

Pompeo’s historic mtg w/@SudanPMHamdok in Sudan—top US official to visit since mass protests ousted strongman Omar al Bashir last yr. He’s celebrating new ties w/Israel, tweeting his is 1st nonstop flight; Sudan seeking sanctions relief, new ties w/US pic.twitter.com/8RU2rksPAQ