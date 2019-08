VIDEO Eugen Teodorovici spune ca are gata doua mari proiecte: Unul vizeaza companiile cu datorii, altul ii vizeaza pe fumatori

Proiectul de ordonanţă privind capitalul negativ din companiile din România este în lucru şi va fi definitivat în următoarele zile, astfel încât să poată fi emis la finalul lunii august, a declarat luni, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"Pot să vă spun că suntem în lucru cu cealaltă ordonanţă, privind capitalul negativ din companiile din România. Cred că în următoarele zile o să-l definitivăm şi o să-l prezentăm pe site, pentru ca la final de luna august să poată fi emis. Este o discuţie mai veche cu Banca Naţională, cu alţi parteneri internaţionali", a explicat Teodorovici.

El a precizat şi că a solicitat ANAF să trimită notificări la toţi posibilii beneficiari ai ordonanţei privind restructurarea financiară prin care să îi informeze asupra existenţei unui astfel de act normativ, astfel încât să nu poată spune cineva că n-a ştiut de existenţa acestuia.

"Am rugat ANAF să trimită notificări pentru toţi cei posibili beneficiari ai acestei ordonanţe, prin care li se aduce la cunoştinţă că este un astfel de act normativ, ce trebuie făcut, cum să apeleze, la cine să apeleze pentru ca această ordonanţă să producă efectele scontate. Nu vreau să aud pe absolut nimeni, mă refer la zona publică, că nu a ştiut că un astfel de act a fost emis. Am mai spus de câteva ori: în cazul în care această ordonanţă rămâne fără efect în situaţia companiilor de stat în cele 6 luni, acele companii ratează o mare şansa de a se restructura. Acest act este un act foarte util, foarte bun", a spus ministrul Finanţelor.

În ceea ce priveşte acciza la ţigarete, şeful de la Finanţe a precizat că există o scrisoare din partea Comisiei Europene care spune clar că România trebuie să notifice CE nu mai târziu de finalul acestui an şi să facă acea armonizare cu directiva cel târziu la 1 ianuarie 2020.

"Scrisoarea e clară de la Comisia Europeană. Noi vom reglementa. Rămâne de stabilit data de la care acest lucru se va produce, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2020", a afirmat Teodorovici.

Conform proiectului de ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, nivelul accizei totale pentru ţigarete urmează să se majoreze, începând cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 ţigarete la 503,97 lei/1.000 de ţigarete.

Referitor la impozitarea pensiilor speciale, ministrul a menţionat că poate fi un proiect de lege separat care poate fi trimis Parlamentului spre analiză şi aprobare în regim de urgenţă, mai ales că sunt depuse şi două iniţiative legislative şi "atunci poate fi o discuţie şi pe această propunere a Guvernului şi comasarea acestor trei propuneri la nivel parlamentar şi o decizie până la final de septembrie e cea mai bună variantă".

Totodată, în privinţa reducerii numărului de secretari de stat, Eugen Teodorovici a spus că poate fi o şi decizie internă a fiecărui minister în parte şi o discuţie în cadrul Guvernului când se vine cu actul normativ pentru fiecare minister, nefiind nevoie de un act orizontal.

"Când face ministerul HG atunci are în vedere şi această reducere de număr de secretari de stat sau creşterea numărului de lucrători în cadrul direcţiilor generale, simple. Azi avem 25 plus 1 la direcţia generală, 15 plus 1 la direcţia simplă, 8 plus 1 la nivel de serviciu şi 5 plus 1 la nivel de birou. În alte state şi chiar şi în Ministerul de Finanţe e altfel. Avem direcţii generale cu peste 100 oameni. Nu cred că este corect să avem o direcţie generală cu 15 plus 1 posturi şi un director general şi cu, poate, cu 3-5 angajaţi, restul fiind posturi vacante", a explicat ministrul.

În acelaşi proiect de ordonanţă se propunea reducerea cu 50% a numărului total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi al celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.