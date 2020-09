VIDEO - Exit-poll in Italia: opozitia de dreapta urmeaza sa pastreze Liguria si Venetia si este creditata cu o victorie in regiune Marche

Puterea de centru-stânga din Italia ar urma să-şi păstreze, cu un scor strâns, bastionul din Toscana, pe care Liga (extrema dreaptă) spera să i-l smulgă în alegerile regionale de duminică şi luni, potrivit unui exit-poll, relatează Reuters relatează News.ro.

Potrivit acestui sondaj realizat la ieşirea de la urne de postul Rai, opoziţia de dreapta urmează să păstreze Liguria şi Veneţia şi este creditată cu o victorie în regiune Marche.

Centrul-stânga păstrează, la rândul său, Campania, iar cele două tabere sunt cot la cot în Puglia.

Italienii au votat puternic în favoarea unei reduceri a numărului parlamentarilor - de la 945 câţi sint în prezent în amabele Camere, la 600 - în cadrul unui referendum care a avut loc în paralel cu scrutinul regional.

Potrivit Rai, 60 până la 64% dintre alegători au votat în favoarea acestei reforme iniţiate de Mişcarea Cinci Stele (M5S), membră a coaliţiei aflate la putere.

Party leaders in Italy cast their vote in local elections and in a referendum that could significantly decrease the number of MPs.



Read more on this story: https://t.co/pr2hBHi66Y pic.twitter.com/FwmsdDmS4B