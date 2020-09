VIDEO - Fetița snopita in bataie de mai multe adolecente: Poliția le-a gasit pe agresoare

Un nou filmuleț revoltător a apărut în spațiul public, de data aceasta agresiunea având loc la Motru. Imaginile în care o fetiță de aproximativ 8 ani este bătută de alte fete, mai mari ca vârstă, au fost postate pe Facebook.

IPJ Gorj a demarat cercetări și a identificat agresoarele: „Având un vedere imaginile de mai sus, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cele trei minore au fost identificate că având 8, respectiv 11 ani, toate din Motru, incidentul fiind petrecut in data de 12.09.2020. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, a transmis IPJ Gorj, informează paginaolteniei.ro.

