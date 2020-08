VIDEO Florin Cițu ii ia peste picior pe protestatarii din HoReCa și ii acuza ca sunt manipulați de PSD: 'Nu as vrea sa fie folosite electoral'

Sectorul HoReCa (Hoteluri, Restaurante, Cafenele, n.r.) este important pentru economie, dar nu cred că, dacă mergem fiecare în colţul lui şi avem această atitudine dură, ajungem undeva şi nu aş vrea ca astfel de proteste să fie folosite electoral, a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

"Ştiu că este dificil, dar nu cred că dacă mergem fiecare în colţul lui şi avem această atitudine dură ajungem undeva. Referitor la protestul de azi, este păcat că apare campania pre-electorală şi nu aş vrea ca astfel de proteste să fie folosite electoral. Socialiştii de la PSD ar folosi protestul acesta să-şi avanseze propria agendă şi ar fi păcat să vedem că le oferă o astfel de armă. Mai bine stăm şi discutăm şi vedem care sunt nevoile reale şi care sunt problemele. De fiecare dată, am fost fost deschişi pe partea de fiscalitate. Noi am ieşit din perioada de stare de urgenţă şi am grăbit măsurile. În general, şi nu doar din cauza sectorului HoReCa, a crescut numărul de infectaţi. S-ar putea să nu deschidem restaurantele, s-ar putea să le deschidem, dar în anumite condiţii", a afirmat Cîţu.

Ministrul Finanţelor a susţinut ideea că nu trebuie trecute cu vederea măsurile pe care le-a luat Guvernul pentru susţinerea sectorului HoReCa.

"Este un sector important (HoReCa, n.r.) în economie, un sector vizibil. Eu înţeleg prin ce trec. Este dificil, dar în acelaşi timp nu aş vrea să trecem cu vederea şi măsurile pe care le-a luat acest Guvern pentru acest sector. Deja sunt 150 de zile, în 2020, pentru care nu se plătesc impozite pentru sectorul HoReCa. Am eliminat şi cerinţa de a depune declaraţia în iunie, am spus totul în octombrie. Dezbatem acum dacă putem să prelungim şi acest termen. Au fost deja vreo 2.000 de restaurante care aplicaseră pentru IMM Invest. Înţeleg frustrarea, dar în acelaşi timp nu putem decât prin dialog. Ne-am văzut cu membri HoReCa, premierul s-a văzut de mai multe ori şi eu cred că fiecare discuţie a avansat. Vrem să vedem şi din partea cealaltă că vin măsuri care încearcă să minimizeze răspândirea pandemiei. Am văzut că şi ţările din afară au început să închidă sau să ceară mască în spaţiul public", a menţionat demnitarul.

Angajaţii din sectorul HoReCa au protestat, miercuri, între orele 17:00 şi 18:00, la locul de muncă faţă de felul în care Guvernul tratează combaterea pandemiei în domeniul Hoteluri, Restaurante şi Cafenele.

Aceştia au oprit lucrul timp de o oră şi au ieşit în faţa locului de muncă purtând pancarte pe care scria "Guvernul ORBan, CoVid legislativ", "Nu ne ajutaţi, nu ne ascultaţi, doar ne ignoraţi"," Vedeţi că vi se răceşte economia", "Suntem 40.000 de firme. Contează?" etc, încercând să atragă atenţia asupra situaţiei de criză în care se află cei 400.000 de angajaţi din hoteluri şi restaurante în urma restricţiilor impuse de autorităţi.

Acţiunea de protest a fost iniţiată de organizaţiile patronale din industria turismului pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de interdicţia autorităţilor privind deschiderea restaurantelor.

Liderul Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România, Daniel Mischie, a apreciat miercuri dimineaţa că un număr de 200.000 de lucrători ar participa la proteste.