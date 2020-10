VIDEO - Florin Cițu spune ca agențiilor de rating le place ca punctul de pensie nu a crescut cu 40%

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat, miercuri seară, la începutul şedinţei de Guvern, că Agenţia de rating Moody's - prima dintre agenţiile de profil care a finalizat raportul pentru România - a menţinut ratingul ţării noastre, apreciind decizia Guvernului de la Bucureşti de a nu majora cu 40 de procente valoarea punctului de pensie. Florin Cîţu mai afirmă că încasările la buget pentru trimestrul al treilea al anului în curs sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut.

”În această perioadă, toate cele trei agenţii de rating – Moody's, Fitch şi Standard&Poor's – fac evaluarea ratingului de ţară pentru România. Prima dintre cele trei a fost Moody's care a menţinut ratingul de ţară pentru România. În raportul de evaluare se spune foarte clar că în acest an Guvernul a reuşit să câştige încrederea, atât a pieţelor financiare, cât şi a instituţiilor de rating, prin măsurile pe care le-a luat. A fost o discuţie despre ce se întâmplă cu punctul de pensie şi au apreciat decizia luată de acest guvern dar, cel mai important, în finalul raportului se spune foarte clar că menţinerea ratingului de ţară în viitor depinde foarte mult de continuitatea acestor politici responsabile implementate de Guvern în anul 2020. Urmează agenţia de rating Fitch şi după aceea S&P”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, miercuri seară, în debutul şedinţei de Guvern.

În acest context, premierul Ludovic Orban a solicitat ministrului Finanţelor să pună la dispoziţia agenţiilor de rating toate informaţiile pe care acestea le solicită ”pentru a-i convinge că suntem serioşi că pot să ne menţină ratingul”.

Totodată, Florin Cîţu a anunţat şi că încasările la buget pentru al treilea trimestru al anului 2020 sunt mai mari decât în perioada similară a anului 2019, deşi executivul a renunţat la unele taxe fără a majora altele.

”Sunt două luni consecutive, au şi sept în care încasările la bugetul României au fost mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Să ştiţi că evoluţia deficitului bugetar este în estimările pe care le-am avut, dar ceea ce este foarte important, anul acesta, jumătate din deficitul bugetar după 9 luni de zile este legat direct de măsurile pe care le-am luat pentru a susţine economia în această perioadă de criză. Sunt aproape 16 miliarde de lei care au rămas la companii. Şi luna octombrie - nu avem datele finale – dar şi luna octombrie arată o încasare mai bună a veniturilor, faţă de octombrie anul trecut, ar fi a treia lună consecutivă cu venituri mai mari decât în 2019, asta în condiţiile în care am redus taxele anul acesta, am eliminat toate taxele introduse de guvernul trecut – supraimpozitarea contractelor part time, supraacciza şi ordonanţa 114 - şi tot în aceste condiţii am reuşit să avem încasări mai bune. Ceea ce înseamnă că măsurile pe care le-am luat au avut un efect benefic în economie”, a adăugat Florin Cîţu.