VIDEO Florin Cițu vrea sa faca bugetul pe 2021: 'Nu asteptam iarasi decembrie, ne grabim'

Ministrul Finanţelor a declarat miercuri seara, la Digi 24, că ar prefera să vină cât mai curând cu un buget pentru anul viitor şi să nu mai aştepte luna decembrie, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă va rămâne în Guvernul interimar în cazul în care Cabinetul Orban va pica la moţiunea de cenzură, Florin Cîţu a răspus că da, deoarece mai are încă multă treabă.

"Bineînţeles. Avem încă multă treabă. Am pregătit pentru tot anul acesta finanţarea. Ştim exact pe fiecare capitol de buget. Eu vreau să nu mai aşteptăm sfârşitul anului, vreau să venim cu un buget să-l prezentăm cât mai repede pentru anul viitor. (...) Aş prefera să venim cu un buget pentru anul viitor cât mai curând să nu aşteptăm iarăşi decembrie, să ne grăbim", a spus ministrul Finanţelor.

El a subliniat că au loc întâlniri periodice cu preşedintele Klaus Iohannis pe fonduri europene, pe pachetul primit de la Comisia Europeană.

"La toate aceste întâlniri sunt discuţii foarte aplicate, întrebări pe care să le punem Comisiei pentru a ne asigura că atunci când se creionează planul şi va fi aprobat să nu fie un proiect pe care noi l-am uitat şi apoi să vrem să-l introducem şi nu putem pentru că nu am cerut exact condiţiile.(..) Vrem să tragem toţi aceşti bani. De aceea ne uităm şi la încărcarea bugetară pe următoarea perioadă", a explicat Cîţu.

În ceea ce priveşte majorarea pensiilor cu 40%, ministrul a reiterat că aceasta ar fi creat probleme foarte mari de credibilitate a Guvernului în faţa investitorilor străini, "pentru că nimeni nu ar fi crezut că te poţi finanţa".

"Ar fi însemnat anul acesta în plus aproape 12 miliarde de lei la buget. Aceasta înseamnă 1,2% din PIB, doar anul acesta. Anul viitor ar fi fost 30 miliarde de lei şi aşa mai departe. Sume enorme suplimentare la buget pe care trebuia să le plăteşti. Lunar am fi crescut de la 6,4-6,5 miliarde de lei la peste 9 miliarde de lei să plătim doar pensii lunar, acolo ar fi fost acea creştere de 40%. Toate agenţiile de rating... am fi fost imediat în downgrade de rating dacă s-ar fi întâmplat acest lucru şi bineînţeles că ni s-ar fi închis toate pieţele internaţionale. Dar asta nu înseamnă că nu vom ajunge acolo cu creşterea pensiilor. Este foarte important să citim legea pensiilor care spune foarte clar că se face eşalonat această creştere. Deci până la urma respectăm exact spirtul legii", a punctat Florin Cîţu.