VIDEO Florin Citu: Sumele alocate pentru sanatate au crescut cu aproximativ 45% fata de bugetul initial

Sumele alocate pentru sănătate au crescut pe tot anul cu aproximativ 45% faţă de bugetul iniţial şi dacă va mai fi nevoie vom aloca resurse suplimentare, a declarat, joi, ministrul Finanţelor Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă privind rectificarea bugetară. "La sănătate, un domeniu prioritar în acest an am alocat mai multe resurse, de fapt faţă de bugetul iniţial sumele alocate pentru sănătate au crescut cu aproximativ 45%. Aici vorbim de decontare concedii medicale, medicamente, echipamente sanitare, spor pentru cei care au fost în prima linie în lupta cu acest virus şi bineînţeles că nu am făcut ceea ce făcea PSD: nu am lăsat stocurile zero. Am suplimentat şi stocurile pentru fi pregătiţi pentru ceea ce vine. Aici, la sănătate, sumele au crescut pe ansamblu, pe tot anul, cu 45% faţă de bugetul iniţial şi ne ne vom uita în continuare şi în partea a doua, dacă o să mai fie nevoie de suplimentarea resurselor, suntem pregătiţi să alocăm resurse suplimentare pentru acest sector", a precizat ministrul Finanţelor. În domeniul educaţiei, şeful de la Finanţe a subliniat că s-a făcut tot ce se putea pentru a asigura buna desfăşurare a învăţământului românesc până la sfârşitul acestui an. El a adăugat că la această rectificare bugetară au fost suplimentate resursele şi la Ministerul Transporturilor, astfel încât bugetul acestui minister în 2020 "este unul record, este cel mai mare buget pentru investiţii alocat de Guvernul României". "Transportul, sănătatea, educaţia sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară, trebuie să vă uitaţi în urmă. PSD tăia în fiecare an sume importate de la aceste trei sectoare: investiţii, sănătate, educaţie. Nu facem aceste lucru, dimpotrivă, suplimentăm resursele pentru aceste sectoare importante şi în acest moment greu prin care trece economia României. Ministerul Muncii, cel la care se uita toată lumea astăzi, are cel mai mare buget, chiar de la începutul anului. A început cu cel mai mare buget, sumele alocate în plus către Ministerul Muncii în timpul acestui an şi cu această rectificare ajung la aproape 10 miliarde de lei în plus, sume alocate către MMPS", a declarat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)