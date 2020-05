VIDEO Florin Roman, catre PSD-iști: Voi vorbiți de șpaga? Voi ați inventat tunurile!

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat miercuri în plenul reunit, la dezbaterile pe încuviințarea stării de alertă, către cei din PSD care acuză că la guvernare liberalii dau tunuri financiare:

„Vorbiti in permanenta tunrui. Dvs cei de la psd ati inventat tunurile, tunurile financiare pornind de la baronii lui Adrian Nastase pana in zilele noastre Ce bine ar fi fost ca ultimii ministri ai sanatatii sa nu fie preocupati de spaga. Voi vorbiti de spaga? Atentie, ca vorbiti de funie in casa spanzuratului. Pai dvs ne vorbiti de tunuuri cand liderii dvs reprezentativi sunt prin instante acuzati de fapte de coruptie?”, a zis Florin Roman.