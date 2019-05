VIDEO - Fost lider ALDE prezice la București rasturnarea Brexitului

Sir Graham Watson, fost preşedinte al Alianței Liberalilor si Democraților pentru Europa, a declarat luni, la București, la conferința “Viitorul Europei” la care participă liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu și alți candidați ALDE la europarlamentare, că prezice evitarea Brexitului.

„Eu as prezice ca Marea Britanie nu va iesi din Uniunea Europeana, acest lucru se poate intampla fie printr-un nou referendum, fie prin vot in Parlament sa se ceara retragerea iesirii din UE. Daca ma insel, imi voi lua un pasaport italienesc pe care il am prin casatorie si voi milita ca Scotia sa ramana in UE”, a declarat Graham Watson, politician liberal din Scoția.