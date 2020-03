VIDEO Fotomodel roman, detalii despre cum s-a imbolnavit cu noul coronavirus, in Italia: 'Am facut febra 40'

Bianca Dobroiu, una dintre româncele care a fost depistată cu noul coronavirus în Italia, a povestit, pe Facebook, ce i s-a întâmplat. Ea este o tânăra fotomodel de 22 de ani din Bologna și a participat recent la Festivalul de modă de la Milano, iar la sfârșitul săptămânii trecute s-a simțit rău.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Bianca a povestit ce i s-a întâmplat, mai ales că a fost acuzată că a ieșit din casă, deși era bolnavă.

„Am făcut febră 40. Imediat ce am făcut febră am luat o aspirină, pentru că mă durea capul, și am așteptat până la 6 și jumătate. Nu mi-a scăzut febra. Am sunat la numărul de urgență. Am stat 4 ore să vină ambulanța”, povestește Bianca.

Tânăra are însă o formă ușoară a bolii și se simte bine, dar este nemulțumită de modul în care autoritățile din Italia gestionează criza: „Dacă știi că este epidemie, că sunt 2.500 de persoane infectate în Italia, atunci asta mie mi se pare foarte grav că trebuie să aștepți după ambulanță patru ore și jumătate. Nu m-am simțit nicidecum ca primul pacient cu coronavirus din Bologna, ci ca o fată normală cu gripă”.

