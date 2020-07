VIDEO Gabriela Firea, despre gestionarea pandemiei in Romania: 'Toata Europa se relaxeaza, numai noi parca traim in luna martie. S-a acționat cu intarziere'

Primarul General, Gabriela Firea, a criticat, într-un interviu realizat de gazetarul Ion Cristoiu, întârzierea cu care autoritățile au reacționat și au luat măsuri pentru împotriva pandemiei Covid-19. Gabriela Firea a mărturisit că a fost criticată pentru îngrijorarea cu care a tratat existența virusului încă înainte ca acesta să intre în țară. Primarul Capitalei susține că a fost acuzată chiar că prin măsurile pe care le ia pentru aprovizionează spitalele administrate de Primăria Capitaalei va panica populația.

„Situația în România este ușor atipică față de cea din întreaga Europă. Țările europene au luat foarte în serios pandemia încă din decembrie anul trecut. La noi însă se vorbea despre gripa ușoară chiar și în martie și despre organizarea alegerilor anticipate și am fost printre primii dintre reprezentanții statului care am propus măsuri foarte serioase pentru a preveni contaminări pe scară largă. La acel moment am fost ironizată, pentru că eu vedeam ce se întâmplă în Europa, conștientizam că nu este o gripă ușoară, eram conștientă că trebuie să ne pregătim foarte bine și pentru un sezon mai ușor, dar și pentru unul mai sever de viroze respiratorii și de infectări cu Sars-Cov-2.

La momentul la care an anunțat că trebuie să achiziționăm cinci aparate PCR pentru a putea testa cât mai mulți bucureșteni, am primit critici din partea unor reprezentanți ai Guvernului și chiar ai presei, spunându-se că sunt cheltuieli nejustificate și că nu va fi nevoie să realizăm multe teste, criza sanitară nu este atât de mare, mi s-a reproșat că panichez populația. Dar iată că a fost foarte bine să ne pregătim în acea perioadă atât cu acele aparate, cât și cu materiale de protecție și materiale sanitare. În București sunt peste 40 de spitale dintre care peste 20 sunt în administrarea Primăriei Capitalei, deci era firesc să ne pregătim. Deci iată că dacă în martie eram criticați că suntem prea precauți, acum când toată Europa își redeschide porțile, la noi este invers. Este ca și cum pe teritoriul României virusul ar fi lovit mai dur. Nu-mi explic altfel cum toată Europa se relaxează numai noi parcă trăim încă în luna martie”, a declarat Gabriela Firea.

