VIDEO Generalul Wolters: Romania - rol cheie pentru intreaga Alianta; angajamentul NATO de aparare a aliatilor - solid

Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters, a declarat vineri că România joacă "un rol cheie extraordinar pentru întreaga Alianţă", iar angajamentul NATO pentru apărarea statelor membre rămâne solid. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES Generalul Wolters a susţinut o conferinţă de presă alături de şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, la sediul MApN. "Suntem foarte mândri de naţiunea dumneavoastră şi de NATO pentru eforturile făcute ca această criză sanitară să nu devină o criză de securitate. După cum ştiţi, România joacă un rol cheie extraordinar pentru întreaga Alianţă. Această mare naţiune este esenţială în ceea ce priveşte contribuţia sa la securitatea regiunii Mării Negre. La sol, prezenţa înaintată a NATO este construită în jurul Brigăzii Multinaţionale conduse de România. În Marea Neagră, participarea ţării dumneavoastră în exerciţii comune şi patrule maritime contribuie la securitatea şi vigilenţa NATO. În aer, misiunea de Poliţie Aeriană Întărită pe teritoriul României întăreşte apărarea colectivă la nivelul NATO, demonstrând coeziunea NATO pentru implementarea conceptelor de apărare şi descurajare", a spus oficialul. Totodată, el a arătat că "angajamentul NATO pentru apărarea României şi toţi aliaţii rămâne solid". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES De asemenea, acesta a vorbit despre conflictul din Mediterana de Est, dar şi de recentul mesaj transmis de secretarul general al NATO privind ancheta în cazul otrăvirii lui Aleksei Navalnîi. El a afirmat că "Turcia şi Grecia sunt aliaţi valoroşi" în interiorul Alianţei. "Este credinţa mea, în calitate de comandant al Forţelor Aliate din Europa, că promovarea acestui dialog este soluţia şi suntem pe acest drum", a spus Wolters. De asemenea, acesta a făcut referire şi la importanţa transparenţei şi în cazul Navalnîi. "Cred că liniile directoare prezentate de secretarul general sunt foarte înţelepte. Cred că transparenţa completă este lucrul de care avem nevoie pentru a continua eforturile noastre asupra aspectelor pe care le putem îmbunătăţi", a punctat el. La rândul său, şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, a evidenţiat implicarea României în menţinerea securităţii Alianţei. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES "În zona Mării Negre, mediul de securitate este complex şi dinamic, de aceea am abordat importanţa consolidării securităţii pe segmentul sudic al Flancului Estic, pornind de la riscurile şi ameninţările existente, implementarea unei serii de măsuri de descurajare şi apărare pentru Marea Neagră similare cu cele din Marea Baltică, o abordare cuprinzătoare, integrată şi coerentă", a mai afirmat oficialul român. În acest sens, el a vorbit inclusiv despre "sporirea prezenţei aliate în România". "Facem toate eforturile pentru dezvoltarea şi consolidarea structurilor multinaţionale aliate înfiinţate pe teritoriul României", a punctat Petrescu. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES În ceea ce priveşte Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est, şeful Statului Major al Apărării a spus că în prezent sunt discuţii cu potenţialele ţări participante. "Estimarea noastră este că acest comandament va putea declara capacitatea iniţială în anul 2021 şi sperăm că până în anul 2024 să realizeze capacitatea operaţională completă", a adăugat oficialul român. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)