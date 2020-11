VIDEO - Germania anunța axa de putere Berlin - Washington. Angela Merkel: 'Suntem pregatiți sa infruntam cot la cot cu SUA problemele mondiale'

Cancelarul german Angela Merkel a anunţat luni, într-o declaraţie de presă, că vrea să lucreze împreună cu Statele Unite după victoria lui Joe Biden în alegerile de la 3 noiembrie, devenit al 46-lea preşedinte al Statelor Unite, relatează AFP, informează News.ro.

Joe Biden ”cunoaşte bine Germania”, a declarat Angela Merkel.

Ea se declară pregătită să înfrunte ”cot la cot” cu Statele Unite ”problemele mondiale”, evocând modificările climatice şi pandemia covid-19.

Citește și: Judecătoarea Evelina Oprina, care și-a anunțat candidatura la șefia CSM, acuză jocuri subterane: 'Alții au, doresc și pot să aibă asemenea preocupări'

”Germanii şi europeni ştiu că noi trebuie să ne asumăm responsabilităţi suplimentare în parteneriatul” cu Statele Unite, îndeamnă Merkel, a cărei ţară deţine până la sfârşitul anului preşedinţia semestrialăa Uniunii Europene (UE).

“He knows Germany and Europe well. I have fond memories of good encounters and conversations with him.”



German Chancellor Merkel again congratulated Joe Biden and Kamala Harris on their projected win. pic.twitter.com/PenVwYqA8q