VIDEO Gica Hagi a facut SCANDAL, dupa infrangerea cu Astra: 'Asa e Romania, cand esti bun, te pupa toti, in fata. Dar, in spate, ce e acolo'

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat joi seară, după meciul cu Astra Giurgiu, scor 0-1, că nu acuză pe nimeni pentru faptul că nu a fost invitat la tragerea la sorţi a Euro-2020, dar trebuia să “simtă” cineva să facă acest lucru. “Dacă voi nu simţiţi înseamnă că Hagi nu a făcut nimic în fotbalul românesc”, a subliniat el, menţionând că generaţia de aur este “scoasă din fotbalul românesc”, potrivit news.ro.

“N-am ce să vorbesc. Scuzele sunt scuze. Nu e nicio dezamăgire. Nimeni nu e obligat. Trebuie să simţi. Dacă voi nu simţiţi înseamnă că Hagi nu a făcut nimic în fotbalul românesc. Hagi n-a făcut nimic pentru fotbalul românesc. Dar eu ştiu un lucru: eu sunt singurul din România între primii 100 de fotbalişti din istorie. Fotbalul românesc l-am jucat pentru România, contează mai puţin ce gândesc alţii. Eu ştiu ce am făcut pentru fotbalul românesc. Sunt activ. Nu stau acasă şi am investit în tineri care s-au dus la nivel foarte mare. Probabil a deranjat foarte tare acea performanţă la U21, Hagi a avut prea mulţi jucători. A fost toată România şi eu n-aveam loc. Ok, care-i problema? Eu nu sunt de ambasador, eu sunt tehnic, îmi place partea tehnică. Nu învinuiesc pe nimeni, e alegerea fiecăruia, dar eu ştiu ce am făcut şi asta nu o să puteţi să o ştergeţi niciodată. Generaţia de aur e eliminată, e scoasă din fotbalul românesc, iar acea generaţie v-a făcut mândri. Şi nimeni un mai e, că nu e loc. Dar eu mi-am găsit loc la Constanţa, cât oi mai sta. Nu vreau statuie”, a spus Hagi la Digi Sport.

În ceea ce priveşte partida cu Astra, Gheorghe Hagi a precizat că golul a venit din cauza unei greşeli incredibile a jucătorilor săi. “Am încercat să-i desfacem, ştiam că e o echipă cu jucători care speculează foarte bine momentele. Am pregătit totul, dar în ultimele minute a venit şi puţină oboseală şi s-a făcut o greşeală mare la gol. La fel ca la Botoşani, o greşeală incredibilă. Să intre singur de la centrul terenului… Greşeală mare a mijlocaşilor şi a fundaşilor centrali. Ăsta e fotbalul, n-avem ce face. Mergem înainte. Câteodată trebuie să ştii să strângi rândurile. Vom analiza bine de mâine încolo”.

De asemenea, Gheorghe Hagi a declarat că nu vrea să se mai speculeze despre el în legătură cu alte eventuale angajamente, deoarece nu pleacă de la FC Viitorul. Ironic, el a menţionat că şi-a dat seaman că este “mic” şi că nu este “competitiv”.

“Le cade greu că am creat campioni, au câştigat titluri. Totul a culminat cu 11 jucători la echipa naţională. Cea mai mare performanţă din ultimii zece ani în România. Susţineţi jucătorii că toţi sunt tineri. Nu daţi în ei. Au ajuns vecinii noştri să ne ia toţi jucătorii. Şi înainte eram cei mai buni. Cu tot respectul… E foarte grav. Jucătorii ăia trebuie să joace ori în vest, ori acasă. Nu mă mai băgaţi în niciun top şi niciun concurent pentru nimic pentru că nu plec nicăieri. Sunt aici, îmi doresc să cresc copii. Mi-am dat seama că sunt mic, că nu merit, nu sunt competitiv… Merg înainte, o să lupt cu destinul meu, pentru aceşti copii, cât o să pot eu. În rest o să-mi văd de ale mele şi le urez loturilor naţionale şi mediei baftă, să mă bucur cu voi pe străzi, să ne scoateţi în străzi, să faceţi performanţă. Copiii genetic sunt buni, dar n-au un mediu bun. Nu mă mai duc. Rămân aici sau afară. Îmi văd de meseria mea. Merg cu destinul meu. Aşa e România, când eşti bun te pupă toţi, în faţă. Dar în spate, ce e acolo… Iubesc România, e ţara mea, m-a făcut, m-a format. De aceea am venit la Constanţs şi am băgat toţi banii mei în copii”, a afirmat Hagi.

Formaţia FC Viitorul a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Valentin Gheorghe, în minutul 77.

Marţi, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, i-a cerut iertare, printr-o scrisoare deschisă, lui Gheorghe Hagi pentru că nu l-a invitat la tragerea la sorţi a Euro-2020.