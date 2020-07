VIDEO Gigi Becali a dezvaluit LEACUL pentru coronavirus: 'Fac un apel, l-am luat sa-l donez spitalelor'

Gigi Becali a dezvăluit, marți seara, la România TV, ce medicamente ar lua, dacă s-ar îmbolnăvi de coronavirus, tratament prescris de medicii de la clinica sa privată.

"Iar chestiunea asta cu COVID, vitamina C, vitamina D si zinc. Daca as avea, as lua. Am avut un var care a avut COVID. Trei zile de vitamina C, vitamina D si zinc si s-a vindecat. Plus de asta, fac apel la Ministerul Sanatatii. Am adus AVIDOL, mi-au multumit Streinu si fata, e cel mai bun medicament pentru vindecare. Am mai adus o tura, sta in vama de o luna de zile. Fac un apel, l-am luat sa-l donez spitalelor. Sa il lase medicamentul, Avidolul. Ei nu pot sa il aduca din Rusia, eu l-am adus", a spus Gigi Becali.