VIDEO 'Golul secolului' și 'Mana lui Dumnezeu' - Golurile istorice ale lui Maradona

Diego Armando Maradona a marcat multe goluri în cariera lui, însă două dintre ele au locul lor în istorie, adânc întipărite.

La Cupa Mondială din Mexic, Argentina a jucat în sferturi cu Anglia, la 22 iunie 1986, potrivit news.ro.

În minutul 51, la o minge respinsă greşit de Steve Hodge, aflat în marginea careului mare al englezilor, balonul a descris o boltă spre propria poartă. Către el s-au repezit portarul Peter Shilton şi Maradona, ambii în săritură, la vreo opt metri de poartă. Argentinianul a împins mingea cu mâna stângă, suficent ca Shilton, care se aruncase cu mana dreaptă înainte, pentru a o respinge, să rateze intercepţia. Balonul s-a dus în poartă, iar arbitrul, care nu a văzut henţul, a validat golul, în ciuda protestelor vehemente ale jucătorilor englezi.

"Căutam un spaţiu pentru că englezii erau de piatră. Fenwick, Butcher, toţi din apărare erau uriaşi. Valdano nu mi-a dat pasa mie, ci a greşit şi a ajuns la Samson. Samson a dat în spate. Am văzut mingea pe sus şi, în câteva secunde, mi-am dat seama că nu aş ajunge la cap, aşa că mi-a venit în minte să pun mâna şi capul. Am văzut mingea în poartă şi am început să strig: Gol, Gol. Idiotul de Checho m-a întrebat dacă am făcut-o cu mâna mea. , i-am spus. Au început toţi să mă îmbrăţişeze. De asemenea, Valdano mi-a zis: Şi i-am răspuns la fel. <Îţi spun mai târziu, Valdano>", a povestit Maradona, la mulţi ani după acel meci.

Câteva minute mai târziu, după ce a fost întrebat de un jurnalist dacă a marcat cu mâna, Maradona a răspuns: "A fost mâna lui Dumnezeu".

La patru minute după "Mâna lui Dumnezeu" a urmat "Golul secolului", considerat cel mai frumos gol după o acţiune individuală din istorie. Maradona a primit un balon în propria jumătate de la Hector Enrique şi a început o cursă de 55 de metri, timp de zece secunde, în care a driblat cinci adversari, inclusiv pe Shilton, şi a ridicat scorul la 2-0.

Partida avea să se încheie cu 2-1 pentru argentinieni.

La 29 iunie 1986, Maradona ridica trofeul mondial deasupra capului, după ce Argentina învingea, în finală, cu 3-2, reprezentativa Republicii Federale Germania.

Diego Maradona a încetat din viaţă, miercuri, la vârsta de 60 de ani.

