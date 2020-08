VIDEO Grav accident rutier in Suceava. Un tanar de 19 ani a murit si alti trei au fost grav raniti

Un tanar de 19 ani a murit, iar alti trei au fost grav raniti, luni seara, intr-un accident produs in judetul Suceava, dupa ce autoturismul in care se aflau a ajuns intr-un sant. Tanarul care si-a pierdut viata a fost prins sub masina, iar manevrele de resuscitare facute de echipajele medicale nu au dat rezultat.