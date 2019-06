VIDEO Guvernul il pune la punct pe Klaus Iohannis: Cum a fost TRADAT președintele chiar de liderii din PNL pe Codul Administrativ

Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, a declarat, marți, după ce Klaus Iohannis a criticat adoptarea OUG pe Codul administrativ de către Guvern, că președintele României este încă în campanie electorală. El a amintit că din comisia pentru elaborarea Codului administrativ au făcut parte și liberali.

„Nu mai rețin exact cum o cheamă pe doamna președinte a Consiliului Județean Sibiu sau președinții de Consilii Județene din PNL. E o marotă care știam că așa se va întâmpla. Va fi folosit doar pentru că domnul președinte este în continuare în campanie electorală. Am rugămintea la domnia sa și la toți cei care vorbesc dar doar din punctul de vedere al unui interes politic, să citească cu mare atenție actul normativ. Am impresia că uneori trăim în realități paralele. Nu există județ în care am fost să nu invit toți primarii la discuții cu privire la Codul administrativ. Parlamentari din PNL au făcut parte din comisia care a elaborat acest cod, care este peste 95% exact codul administrativ care a ieșit din Parlament. Nu politizează nimic. Prefectul rămâne înalt funcționar public exact cum este în legislația actuală. Șefii instituțiilor deconcentrate nu sunt asimilați managerilor publici și nu este politizată funcția de șef al Instituției deconcentrată”, a declarat Daniel Suciu.

Ministrul Dezvoltării a afirmat că CCR nu a respins ultimele modificări ale Codului administrativ, ci doar modalitatea prin care au fost adoptate.

„Cât despre discuția cu baronii cei care au cerut acest act normativ, înseamnă că toți aleșii locali sunt niște baroni și nu ar trebui să adoptăm acest act normativ pentru că domnul președinte nu este de acord. Domnul președinte a mai atacat acest act normativ la CCR și vreau să punctez că CCR nu a respins prevederile Codului administrativ, ci modalitatea tehnică de elaborare, anume adoptarea unor amendamente la Cameră și nu la Senat și pentru că nu era solicitat avizul CES”, a adăugat Suciu.

Declarațiile lui Daniel Suciu vin în contextul în care președintele Klaus Iohannis a declarat că, prin adoptarea de către Executiv a ordonanței de urgență privind Codului administrativ, PSD demonstrează „cu toată tăria că sfidarea românilor este prioritatea zero a acestei guvernări”.

Șeful statului mai spune că adoptarea Codului administrativ prin ordonanță de urgență este „un grav atentat la adresa întregului sistem administrativ din România”, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

Klaus Iohannis avertizează Guvernul că acest instrument nu mai poate fi folosit în continuare excesiv, în condițiile în care cetățenii s-au exprimat atât de clar pe 26 mai pentru nevoia de transparență și predictibilitate în legiferare.

Guvernul a adoptat, marți, ordonanța de urgență pentru modificarea Codului administrativ.

