VIDEO Imagini cu santierul giratoriului suspendat de pe Centura Capitalei, la Berceni

Pe Soseaua de Centura a Capitalei, pe partea de sud, la intersectia cu Soseaua Berceni, o asociere de firme romanesti lucreaza la un pasaj rutier - un giratoriu suspendat, plus largirea centurii pe cativa kilometri. Asociatia Construim a filmat santierul din drona, avansul lucrarilor fiind unul vizibil in conditiile in care constructorul a intrat in teren de putin peste o luna.