VIDEO Imagini cumplite din timpul exploziei din Liban: o mireasa și o mama cu trei copii, in stare de șoc

Apar imagini terifiante din timpul exploziei din Liban. Oamenii își vedeau liniștiți de viață. Dintr-o dată, însă, suflul exploziei îi culcă efectiv la pământ. Vorbim de momente esențiale din viețile oamenilor sau pur și simplu de timp petrecut împreună cu familia.

Un operator care filma o mireasă în ziua nunții sale, pe străzile Beirutului, a surprins suflul exploziei care a zguduit marți după-amiază capitala Libanului, potrivit CNN. “M-am pregătit pentru marea zi timp de două săptămâni. Eram fericită ca orice altă fată, mă căsătoream. Mă gândeam că părinții o să se bucure că o să mă vadă în rochie albă, că o să arăt ca o prințesă și toate cele, eram foarte fericită ca orice altă fată”, a povestit mireasa. Femeia a mai spus: “Despre ce s-a întâmplat în timpul exploziei nu am cuvinte să explic. Mă simțeam tristă. Vă spun sincer, zâmbetul pe care îl vedeți acum nu exista cu o zi înainte. Eram șocată, mă întrebam ce s-a întâmplat, că o să mor.

În alte imagini video se poate observa o mamă cum îi grijește pe cei trei copii.

A photographer in Beirut was filming a bride on her wedding day when an explosion suddenly ripped through the Lebanese capital https://t.co/csyd9RiL3b pic.twitter.com/qZpZxG8H1V