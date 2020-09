VIDEO Imagini fabuloase de la Minsk - Un taximetrist a devenit erou dupa ce a salvat un protestatar de jandarmi

Un taximetrist a devenit eroul protestelor din Belarus, după ce a ajutat un manifestant să scape de mai mulți membri ai forțelor de securitate. Imaginile cu momentul salvării spectaculoase au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, notează Reuters citată de Digi24.ro.

În imagini se observă cum un tânăr, care este fugărit de mai mulți polițiști, reușește să se adăpostească într-un taxi care aștepta la semafor. Fără a sta pe gânduri, șoferul pornește, trece pe cealaltă bandă și se îndepărtează cu viteză, în ciuda gesturilor furioase ale oamenilor legii.

Aleksandr Lukaşenko, a cărui realegere este vehement contestată de manifestaţii uriaşe, a depus miercuri jurământul pentru un nou mandat, evenimentul fiind făcut cunoscut după încheierea sa. Anunţul a provocat imediat o nouă manifestaţie a opoziţiei la Minsk. Lukașenko a revendicat o victorie cu peste 80% din voturi în scrutinul prezidenţial din 9 august, despre care opoziţia susţine că a fost fraudat.

Din punctul de vedere al opozanţilor şi presei independente, această ceremonie, care trebuia să aibă loc până în data de 9 octombrie, a fost organizată în secret pentru a nu servi drept catalizator pentru o nouă mare manifestaţie.

Statele europene au denunţat obstinaţia lui Aleksandr Lukaşenko de a rămâne la putere, Berlinul declarând că „nu îl recunoaşte”, din cauza lipsei „legitimităţii democratice”.

❕❗️❕Traffic solidarity in #Belarus is continuing. A taxi driver saves a protestor about to be beaten up and arrested by riot police. Please share this incredible video of courage. pic.twitter.com/i8WiV0fF3N