VIDEO IMAGINI ULUITOARE Operațiune fulger a mascaților pentru prinderea in flagrant a unui barbat suspect de șantaj

Operațiune fulger a mascaților din Timiș pentru prinderea unui bărbat suspectat de șantaj. Luptătorii au oprit în trafic mașina individului, l-au dat jos, în doar câteva secunde, jos din mașină și l-au încătușat.

"Sâmbătă, lucrători din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Lugoj, cu sprijinul gruparii mobile SAS Timis au procedat la depistarea in flagrant a unui barbat de 34 de ani in localitatea Hodos, comuna Darova, jud. Timis. Asupra acestuia a fost gasita suma de 1000 euro, suma ce ii fusese remisa cu putin timp in urma de persoana vatamata, prin constrangere.

Cu ocazia administrarii probatoriului, s-a stabilit ca la constrangerea persoanei vatamate au participat si doi barbati in varsta de 36, respectiv 23 de ani. S-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de barbatul in varsta de 34 ani din Lugoj, pentru infractiunea de santaj si fata de cei doi barbati, de 36 si 23 ani din Lugoj, pentru complicitate la infractiunea de santaj.

Fata de cele 3 persoane s-a dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 ore, urmand ca la 16.08.2020 sa fie prezentati Parchetului Lugoj cu propunere de luare a unei masuri preventive. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale", precizează surse din poliție.