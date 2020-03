(Video) Impartașanie fara atingere, la o biserica din București. Ancheta la Mitropolia Clujului pentru incalcarea ordonanței militare

„Împărtășire fără atingere in vremuri de epidemie, după modelul liturgic folosit in Biserica Ortodoxă a Greciei, în Sfântul Munte Athos și la Essex!”, scrie părintele Vasile Ioana, paroh al bisericii Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București. Într-o înregistrare postată pe Facebook, părintele împărtășește credincioșii veniți la slujba ținută afară, după ce le cere să stea The post (Video) Împărtășanie fără atingere, la o biserică din București. Anchetă la Mitropolia Clujului pentru încălcarea ordonanței militare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.