VIDEO 'In 20 de zile putem ajunge la un milion de infectari' - Marcel Ciolacu le propune partidelor ca data alegerilor sa fie stabilita de 'specialiști'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Antena 3, că le propune șefilor partidelor politice parlamentare să aibă o discuție despre data alegerilor parlamentare, in contextul inmultirii numarului de noi cazuri de COVID-19, iar decizia sa o ia specialistii, nu politicienii. Potrivit lui Ciolacu, pe datele oferite de Alexandru Rafila ca sunt de 10 ori mai multi bolnavi decat sunt depistati, in decurs de 20 de zile in Romania vor fi un milion de infectari cu coronavirus exact in momentul in care trebuie sa se desfasoare campania electorală.

„Daca Iohannis nu poate sa fie presedintele Romaniei si se comporta ca presedintele PNL, atunci fortele politice din Parlament trebuie sa se intalneasca sa discute ce e mai bine pentru romani in acest moment. Ar trebui ca liderii politici sa se intalneasca cu specialistii si specialistii sa ne spuna ce este de facut. Conform Constitutiei, alegerile parlamentare pot fi prelungite cel mult trei luni. Trebuie sa ne hotaram care este prioritatea noastra, sa stopam acest trend crescator. Pe calculul lui Alexandru Rafila, la 4.000 de teste pozitive aveam 40.000 de infectari in fiecare zi, in 20 de zile ajungi la un milion de infectari si tu faci alegeri? Oameni buni, dle presedinte, chemati liderii politici si stati de vorba cu ei. Luni o sa incerc ca presedinte al Camerei sa provoc o discutie mai aplicata”, a declarat Marcel Ciolacu.

Calendaristic, mai mult de o luna de zile nu poate fi amanata promulgarea legii care ofera Parlamentului prerogativa de a stabili data alegerilor, a mai spus Ciolacu. Cand legea e promulgata, data alegerilor parlamentare nu va mai fi 6 decembrie, a mai indicat seful PSD. EL a precizat ca daca nu se va respecta legea, candidatii la parlamentare se vor adresa instantelor si alegerile vor fi anulate.