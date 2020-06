VIDEO In cat timp vom circula pe autostrada dintre Bucuresti si Brasov. Orban promite "resurse impresionante" pentru infrastructura

Premierul Ludovic Orban a dat asigurari vineri, dupa o vizita pe santierul autostrazii Comarnic-Brasov, ca Guvernul va aloca resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii, subliniind ca aceasta este prioritatea zero, in scopul unirii provinciilor istorice si cresterii perspectivelor de dezvoltare pentru toate regiunile. Orban s-a aratat increzator ca in 6 ani se va circula pe autostrada de la Bucuresti la Brasov, potrivit Agerpres.